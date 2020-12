Non ha ancora compiuto 16 anni ma potrebbe presto essere già convocata nella Nazionale maggiore di basket femminile. Il suo nome è Matilde Villa che pochi giorni fa in una partita di campionato ha realizzato 36 punti in 34 minuti, con 8 rimbalzi e 4 assist. Numeri record per questa giovanissima cestista che sogna in grande. D'altronde mai nessuno nella storia del basket tricolore, tra uomini e donne, era stato capace di realizzare qualcosa del genere a quest'età.

Matilde Villa, la nuova stella del basket

Con la squadra del Costa Masnaga, che ufficialmente è Basket Costa per l'Unicef gioca Matilde Villa, play guardia della squadra lombarda che ha stabilito un primato che nessuno aveva mai registrato in questo sport né tra gli uomini né tra le donne in Italia. Matilde Villa ha 15 anni e gioca già in Serie A, 16 li compirà il 16 dicembre prossimo, e nell'ultima partita di campionato contro la Dinamo Sassari ha realizzato 36 punti in 34′, 8 rimbalzi e 4 assist. Un risultato eccezionale. Questo è stato un exploit, ma la sua media realizzativa è già di 19 punti per match, ed è la top scorer del campionato.

Naturalmente è già nel giro delle nazionali giovanili, dove gioca con la gemella Eleonora, ma il selezionatore Lino Lardo pensa già di portarla tra le grandi. Matilde sogna, fa bene, e pensa al futuro. Vorrebbe giocare anche lei nella WNBA. Nell'intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport' ha detto che ha iniziato a giocare grazie al fratello: "Io e Eleonora siamo andate a vedere un allenamento di mio fratello, ci stavamo annoiando così abbiamo preso un pallone e siamo scese in campo. L’allenatrice ci ha suggerito di provare, lì è nata la passione", e poi ha parlato dei suoi miti: