Marco Bonamico è morto a 68 anni: il basket italiano piange il ‘Marine’, argento olimpico e oro mondiale

Marco Bonamico è morto a 68 anni, una notizia triste per il basket italiano e per tutte le piazze che hanno amato Marco per la sua grinta e la sua tenacia, che gli erano valse il soprannome di ‘Marine', oltre che per le doti cestistiche che ne avevano fatto una leggenda della Virtus Bologna e un pilastro della nazionale italiana, medaglia d'argento alle Olimpiadi di Mosca del 1980 e agli Europei di Nantes del 1983. Bonamico era ricoverato da alcune settimane all'ospedale Bellaria di Bologna. "Perdo non solo un amico, ma anche un fratello", è la reazione di Renato Villalta, capitano della Virtus della stella, messa sulla maglia dopo il decimo campionato vinto nel 1984.

Nato a Genova il 18 gennaio 1957, Bonamico è stato un grande protagonista del basket italiano. Alto 2.01, Marco ha ricoperto i ruoli di ala grande e ala piccola, distinguendosi per la versatilità e l'energia che portava sul parquet. La sua carriera, lunga e ricca di successi, lo ha reso un nome mitico di quell'epoca della pallacanestro italiano a cavallo degli anni '80 e '90, specialmente a Bologna, dove ha lasciato un segno indelebile.

(in aggiornamento)