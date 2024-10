Mandato d’arresto per l’ex Virtus Bologna Marcus Slaughter: coinvolto nel caso passaporti falsi in Spagna

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Il Real Madrid Baloncesto, tra le squadre di pallacanestro più titolate in Europa con i suoi oltre 80 titoli conquistati in poco meno di 100 anni di storia, rischia di perdere due titoli, il campionato e la Copa el Rey a causa dell'inchiesta sui passaporti falsi che l'aveva coinvolta nel lontano 2015. Nei giorni scorsi, infatti, è stato diramato un mandato d'arresto per l'ex giocatore della Virtus Bologna, Marcus Slaughter, oggi 39enne, che contribuì in quegli anni alle vittorie del club, ma utilizzando documenti falsificati per eludere le regole allora vigenti sul limite degli extracomunitari.

Il caso passaporti falsi del 2015 nel basket spagnolo

Il "caso" Slaughter risale a molto tempo fa, al lontano 2015 ma le sue ripercussioni potrebbero ricadere nei prossimi giorni se il club madrileno venisse riconosciuto colpevole e complice dei reati contestati. Tutto è iniziato nel 2015, quando le squadre di basket nel massimo campionato spagnolo potevano giocare solo con due giocatori extracomunitari e che il Real aveva regolarmente tesserato con gli ingaggi di Facundo Campazzo e Gustavo Ayo. Slaughter, di origini americane che gi0cò anche una stagione tra le V nere di Bologna, era stato comunque tesserato e aveva giocato con un passaporto equato-guineano, considerato dunque comunitario in base all'Accordo di Cotonou, in vigore dal 2000 tra l'Unione Europea e i 78 stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico. Ma alla fine si è scoperto che quei documenti erano contraffatti: erano l'esatta copia di quelli di Andy Panko, altro ex cestita americano di lungo corso in Spagna in quegli anni, che riportavano incredibilmente i medesimi numeri di riferimento.

Cosa rischia il Real Madrid: due titoli revocati

Anche se a distanza di quasi un decennio, ora il Real Madrid rischia grosso: è stato emesso un mandato di arresto per Slaughter e il processo verrà riaperto prossimamente. Se giudicato colpevole, ovvero se si dimostrerà che il club era a conoscenza dell'inganno, il Real Madrid potrebbe perdere i titoli della Liga Endesa e della Copa del Rey, vinti contro il Barcellona proprio nella stagione in questione, 2014-2015. I catalani fanno parte dell'accusa nel processo, con l'intento di riuscire a conquistare quei due titoli da anni contestati.