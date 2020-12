A distanza di un mese dalla presentazione, Marco Belinelli ha fatto il suo esordio con la maglia della Virtus Bologna nel big-match del 13° turno contro l'AX Milano. Il 176° derby d'Italia non è andato bene per la squadra dell'ex NBA, che alla Segafredo Arena ha perso per 73-68. La guardia azzurra ha messo a referto 9 punti in 18′ ma deve lavorare ancora per poter ritrovare la miglior forma fisica.

Belinelli è andato a canestro al secondo tentativo ed è stato richiamato in panchina poco dopo da Sascha Djordjevic: l'ex San Antonio Spurs è tornato sul parquet a metà del secondo periodo e dopo aver visto dalla panchina tutto il terzo periodo Djordjevic lo ha rimandato in campo a poco più di 8′ dalla sirena.

Belinelli ha fatto il suo ritorno in campo in Italia dopo ben 13 anni, visto che la sua ultima partita nel campionato italiano risaliva al 13 maggio 2007: all'epoca il giocatore di San Giovanni in Persiceto vestiva la casacca dell'altra squadra bolognese, quella della Fortitudo Bologna. La squadra di Ettore Messina ha rovinato la festa grazie alla buona giornata di Punter (18 punti) e il duo Shields-LeDay (16 a testa). A Bologna non sono bastati i 12 punti di Milos Teodosic.

Belinelli: Ero super emozionato

Queste le prime parole nel giorno ritorno in campo dell’ex NBA in Italia ai microfoni della Rai: "Oggi è stata una partita per me dalle forti emozioni, ero molto agitato dal punto di vista emozionale, non ho giocato una buona partita. C’è da migliorare, ma abbiamo dimostrato che possiamo rendere dura la vita a Milano. Ho fatto solo tre allenamenti ci vuole pazienza e tutto andrà bene, ero veramente super emozionato. Dopo 13 anni fuori dall’Italia, tornare qui non era facile. Ora testa bassa e lavorare. Il livello sicuramente è alto, sto cercando di capire tante cose, mi allenerò duramente per il meglio della squadra. Non ho rimpianti e sono contento di essere qui".