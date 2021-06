LeBron James indosserà nuovamente la casacca numero 6: ad annunciarlo sono i Los Angeles Lakers attraverso il proprio profilo Twitter. Questa decisione era stata paventata nei giorni scorsi da The Athletic e così il Prescelto ha deciso di tornare a indossare lo stesso numero che ha portato per quattro stagioni coi Miami Heat. Un ritorno al passato per Lebron, che in Florida fu costretto a indossare quel numero perché era stato ritirato il 23 in onore proprio di MJ, nonostante non avesse mai giocato per gli Heat ed è un evento raro nella storia della NBA. Questo cambiamento della stella dei Lakers è dovuto anche a ragioni di marketing: LeBron in estate sarà sul grande schermo come protagonista di “Space Jam: A New Legacy” e indosserà proprio quel numero. Oltre ai motivi economici, il 6 è anche il numero di uno degli idoli di James, ovvero Julius Erving e per questo decise di renderegli omaggio a Miami quando capì che non era possibile prendere il 23.

Da diverso tempo si paventava questo cambiamento e tutto sembrava pronto quando al termine della sua prima stagione ai Lakers arrivò a Los Angeles Anthony Davis, che ai Pelicans aveva sempre vestito il 23 e lo avrebbe preso con piacere. Non ci tempo per questo tipo di cambiamenti nella numerazione e i marchi sportivi avevano già mandato in stampa milioni di casacche con il 23 di James. Un cambio improvviso avrebbe causato un danno economico di milioni di dollari, e non se ne fece nulla.

In questo caso non ci sono difficoltà perché l’organizzazione e la comunicazione della scelta è arrivata in tempo, anche se AD, secondo quanto raccontato da The Athletic, terrà la maglia numero 3 e non andrà a prendersi il 23. I Lakers sono stati eliminati da Phoenix al primo turno dei playoff e hanno concluso in anticipo rispetto alle aspettative una stagione che è stata segnata in maniera evidente dagli infortuni di LBJ e Davis.