La stella del basket universitario litiga con uno spettatore: poi lo guarda bene e cambia tutto La stella di Auburn University Johni Broome stava per inasprire la lite con uno spettatore a bordo campo, quando lo ha visto bene in faccia e ha capito chi aveva di fronte: l'86enne premio Oscar Morgan Freeman. In quel momento è cambiato tutto.

A cura di Paolo Fiorenza

Un video che ritrae la stella di Auburn University Johni Broome litigare con uno spettatore a bordo campo ha totalizzato milioni di visualizzazioni per un semplice motivo, anzi due: il fatto che il tifoso in questione fosse Morgan Freeman e il cambiamento repentino di atteggiamento del 21enne giocatore dei Tigers, quando ha capito chi fosse il suo interlocutore. Dal malo modo con cui si era divincolato, alle scuse quasi immediate.

Tutto è nato quando Broome, impegnato nella sfida tra Auburn e Ole Miss, ha cercato di mantenere in campo un pallone, perdendo l'equilibrio vicino la linea laterale. A quel punto è stato afferrato da un tifoso che era seduto in prima fila, il quale prima gli ha messo una mano sulla schiena per fermarne la caduta e non essere travolto, poi ha strattonato la sua maglietta senza lasciarla finché il cestista non si è girato verso di lui. Broome si è liberato con rabbia dalla presa e proprio quando la sua espressione torva faceva presagire un inasprimento della lite, ha realizzato che quell'appassionato con cappellino era l'86enne Freeman, grande attore americano ma anche grande tifoso di basket e segnatamente dell'Università del Mississippi. Quindi gli ha chiesto scusa.

Poco dopo, alla prima pausa di gioco, il giocatore di Auburn si è nuovamente avvicinato al vincitore dell'Oscar (per la sua interpretazione in ‘Million Dollar Baby') per scusarsi ancora e dirgli che è un suo grande ammiratore. Dopo il fuori programma, Broome ha poi trascinato la sua squadra alla vittoria 91-77. "Pensavo fosse un tifoso di Ole Miss che mi afferrava la maglia e mi teneva stretto – ha detto il cestista ai giornalisti dopo la partita – Ho tolto la sua mano, poi ho visto chi era e io sono un grande appassionato di film. Probabilmente ho visto uno dei suoi film sull'aereo che veniva qui. Ho capito che era lui e ho pensato: ‘Oh mio Dio, sono un suo grande fan. Mi dispiace.' Lui mi ha detto: ‘Va tutto bene, continua a giocare'".

Morgan Freeman è una presenza abituale a bordo campo per le partite di Ole Miss

Freeman è un tifoso di lunga data di Ole Miss e va spesso ad assistere alle loro partite. In questa occasione, l'attore tuttavia se n'è tornato a casa amareggiato, visto che la squadra per cui fa il tifo ha sprecato il vantaggio accumulato nel primo tempo, facendosi rimontare e battere largamente da Auburn, anche grazie ai 15 punti, 9 rimbalzi, 7 assist e 3 stoppate di Broome.