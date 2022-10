La leggendaria campionessa guadagna un terzo della mascotte della NBA: divario imbarazzante Esplode il caso nel basket femminile, con il paragone tra lo stipendio di Diana Taurasi e quello della mascotte dei Denver Nuggets che evidenzia un divario eccezionale.

A cura di Marco Beltrami

È bastato un semplice tweet per alimentare un dibattito sportivo negli Stati Uniti. Tutto è partito da un contenuto "provocatorio" postato da un'icona del basket americano, ovvero Angel McCoughtry. La classe 1986 colonna della pallacanestro, si è detta pronta ad intraprendere una nuova carriera sempre sul parquet ma in un'altra veste, quella della mascotte. Cosa c'è dietro questo proposito? Una polemica che si è scatenata negli ultimi giorni, sulle retribuzioni delle giocatrici d'elite.

La stella dei Minnesota Lynx, 5 volte All Star nella WNBA (La Women's National Basketball Association è la lega professionistica di pallacanestro femminile degli Stati Uniti d'America) con un palmares eccezionale, diverse esperienze anche in Europa, cinque volte medaglia olimpica con la nazionale a stelle e strisce, ha fatto riferimento ad un confronto: da una parte il guadagno di Rocky, ovvero la popolare mascotte della squadra dei Denver Nuggets della NBA, la massima lega cestistica professionistica maschile americana, con quello di Diana Taurasi leggendaria campionessa capace di vincere tutto.

La cestista dei Phoenix Mercury è la più pagata della WNBA, insieme Jewell Loyd (Seattle Storm) e Breanna Stewart (Fenice Mercurio). Tutte e tre guadagnano rispettivamente 228.094 dollari all'anno, ovvero 231.902 in euro. Una cifra nettamente inferiore rispetto a quella di Rocky, ovvero la mascotte che regala spettacolo prima durante e dopo le partite dei Nuggets. Il ragazzo che veste i panni dell'animaletto portafortuna della squadra di Denver, incassa la bellezza di ovvero 635mila euro.

Proprio per questo dunque McCoughtry ha condiviso anche un tweet di Caroline Fitzgerald , fondatrice di Goals, emblematico: "il divario retributivo tra mascotte e atleti d'élite ti dice tutto ciò che devi sapere su come l'industria sportiva valorizza le mascotte".Questa sottolineatura ha poi portato anche considerazioni anche sull'eccezionale differenza di guadagni tra le stelle della NBA e quella della WNBA: lo stipendio medio un giocatore è di circa 8,5 milioni di dollari, mentre quello delle giocatrici di basket del massimo campionato USA è di 102.751 dollari. Se Diana Taurasi incassa appunto 228.094 dollari, Stephen Curry il "Paperone" della NBA mette in cascina 48.070.014 dollari.