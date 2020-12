La NBA è iniziata la notte scorsa, i Los Angeles Lakers sono i campioni in carica e hanno debuttando giocando il derby con i Clippers. Per i Lakers è stato un 2020 indimenticabile. Perché è arrivato il titolo dopo dieci anni e soprattutto il 26 gennaio è mancato Kobe Bryant, che ha perso la vita in un incidente in elicottero. Kobe è sempre nel cuore e nei pensieri dei Lakers e in particolare del suo amico LeBron James che dopo aver vinto il titolo ancora una volta nel mese di ottobre ha voluto omaggiare e ricordare Kobe, con un bellissimo post sul suo profilo Instagram.

L'anello dei Lakers con l'omaggio a Black Mamba

La seconda partita della ‘opening night' ha visto in campo le due squadre di Los Angeles. Prima del via i Lakers hanno ritirato l'anello, che viene assegnato a tutti coloro che hanno vinto il titolo NBA. Un oggetto speciale da custodire gelosamente per sempre. Il momento della consegna è emozionante, e in questa stagione ha un valore enorme per tutto quello che è successo. Nell'anello per il campionato vinto della stagione 2020 sono riportati i record della stagione regolare e quelli di ogni singola serie dei playoff, ma è stato anche ricordato così Kobe Bryant, con un Black Mamba stilizzato che circonda l'anello.

LeBron James e l'emozionante post per Kobe Bryant

Per tutti è stata molto emozionante, lo è stato ancora di più per LeBron James che sul suo profilo Instagram ha postato una foto bellissima in cui si vede lui in primo piano che guarda l'anello e mentre lo osserva ha su di se lo sguardo del suo amico Kobe Bryant, che elegantissimo sorride. A corredo ha scritto: "Quello che ho sentito questa notte quando ho preso questo anello dalla custodia. Mi manchi fratello. Mamba4life".