Kevin Durant insultato da una tifosa all’ingresso in campo: torna indietro e le dà una lezione Una spettatrice forse non pensava che Kevin Durant sarebbe tornato indietro per affrontarla, quando gli ha urlato “puttana”. Invece è esattamente quello che ha fatto il campione dei Phoenix Suns, impegnati stanotte a Dallas. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

37 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stanotte i Phoenix Suns erano impegnati a Dallas contro i Mavericks, alla ripresa della stagione regolare della NBA dopo la pausa per l'All-Star Game. Prima dell'inizio del match Kevin Durant, stella dei Suns, è stato insultato al momento del suo ingresso in campo per il riscaldamento: una spettatrice gli ha urlato "bitch", puttana. Forse la donna non pensava che il 35enne – due volte campione NBA coi Warriors – si sarebbe fermato per affrontarla, invece è andata esattamente così: Durant ha arrestato la sua corsa, è tornato sui suoi passi e si è diretto verso la tifosa dei Mavs e un altro uomo che era con lei, dando loro una lezione di civiltà.

Kevin Durant in azione stanotte contro Luka Doncic: i Suns sono stati battuti 123-113 dai Mavs

L'American Airlines Center di Dallas era ancora semivuoto, quando i giocatori dei Suns sono entrati in campo per l'abituale routine prepartita. I due tifosi erano seduti vicino al punto di uscita dagli spogliatoi e la donna quando è passato KD gli ha urlato l'insulto, come riportato da Jonah Javad, un giornalista della stazione televisiva texana WFAA che era in piedi a bordo campo e stava girando un video.

Durant ha sentito chiaramente quella parola offensiva pronunciata nell'arena ancora abbastanza silenziosa e si è voltato rapidamente per affrontare i due tifosi, che erano seduti tre file dietro il terreno di gioco, in due posti dunque estremamente costosi (si parla di centinaia di dollari). Con una incredibile faccia di bronzo, quando si è visto venire incontro il giocatore con espressione ovviamente corrucciata, la donna ha provato a fare la simpatica come se niente fosse, allungando la mano per dare e ricevere un ‘cinque' da Durant. Il quale dal canto suo aveva ben altre intenzioni, ovvero chiedere conto dell'insulto.

Il cestista ha dato vita ad uno scambio abbastanza acceso con i due, di cui non si sono colte tutte le parole a causa della musica diffusa dagli altoparlanti dell'impianto. Alla fine Durant ha agitato la mano in segno di frustrazione e se n'è andato, avviandosi in campo. Ma la vicenda non è finita lì, visto che la security dell'arena dei Mavs stava per buttare fuori i due tifosi: a quel punto Durant è tornato indietro per dire loro di non farlo. Una lezione di vita data dal campione NBA: rispondere con classe al becerume fa vivere bene, lasciando agli altri il pozzo nero dei veleni.