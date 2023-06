Jokic ha perso il trofeo di MVP della NBA: “L’ho lasciato nella stanza e non c’è più” Il campione serbo, trascinatore di Denver al titolo, ha smarrito il premio di miglior giocatore delle Finals: “Davvero non so dove sia”. Ma c’è qualcuno che lo ha aiutato a ritrovarlo.

Nikola Jokic non sa dove sia finito il trofeo di MVP della NBA.

Quando vinci un trofeo importante nella carriera di sportivo, lo stringi tra le mani e magari, felice come um bambino, lo porti a letto con te come fosse il pupazzetto preferito. Lionel Messi fotografato con la Coppa del Mondo tra le lenzuola è il più classico esempio (tanto per farne uno abbastanza recente) di cosa significhi vedere finalmente coronato il sogno di campione. Ma se sei Nikola Jokic, e pensi che la pallacanestro sia solo un mezzo per divertirsi anche se hai un talento tale da meritare un posto tra gli dei della palla a spicchi, capita di perdere di vista quel premio, dimenticandolo chissà dove come fosse un oggetto qualunque.

È esattamente quel che è accaduto alla stella serba dei Nuggets che ha trascinato la franchigia di Denver a una storica vittoria in NBA (la prima in assoluto) e ottenuto anche il riconoscimento di MVP delle Finals. I numeri, quelli a cui ha spesso ribadito di non badare, lo hanno incoronato migliore di tutti: ha segnato una media di 30.2 punti, 14.0 rimbalzi e 7.2 assist e 1.4 palle recuperate nella serie contro i Miami Heat (battuti per 4-1). The Joker – è il suo soprannome per l'imprevedibilità e la sfrontatezza di certe giocate – avrebbe dovuto essere felicissimo e geloso della coppa che gli è stata consegnata. Invece no, l'ha incredibilmente smarrita.

Il campione serbo festeggia il titolo personale e quello di squadra con i Nuggets.

L'aveva già ‘dimenticata' sul palco della premiazione dopo i festeggiamenti con la squadra e i familiari ma in seguito l'aveva recuperata. Poi l'ha persa di vista di nuovo e quando si è presentato all'intervista con la giornalista di Espn, Malika Andrews, ha ammesso con molto candore: "Davvero non so dove sia… L'ho lasciato nella stanza (quella del responsabile dell'attrezzatura ) e non c'è più. Quindi non so proprio dirti che fine abbia fatto. Ma spero che possa arrivare a casa mia".

Possibile che il trofeo di MVP non si trovi? La vicenda ha avuto un lieto fine, ad annunciarlo è stata la stessa reporter che ha spiegato che a ritrovarlo è stato il capo degli equipaggiamenti, Sparky Gonzales. Lo ha ripulito e ne ha avuto cura così da presentarlo tirato a lucido in occasione delle parata celebrativa per la vittoria del titolo.

Non stupisce che Jokic abbia commesso quella incredibile dimenticanza, basta tornare indietro di qualche giorno, fino alla conferenza stampa post partita, per comprendere quale sia il suo approccio a tutto ciò che ruota intorno al basket. Le luci dei riflettori non gli interessano, non ama essere protagonista dello show: "Il basket non è la cosa principale della mia vita. È solo qualcosa in cui sono bravo".

Durante le interviste, dando uno sguardo al cellulare, si accorse di aver ricevuto tanti messaggi di congratulazione ma reagì alla sua maniera: lo spense, quasi infastidito. E a chi gli chiedeva cosa avrebbe fatto per onorare il suo trionfo replicò con assoluta serenità: "Voglio solo tornare a casa – disse -, riposarmi, stare insieme alle persone a me più care e godermi il momento in maniera semplice". In attesa di avere tra le mani il trofeo dimenticato.