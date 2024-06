Jerry West è morto a 86 anni, NBA in lutto: anche chi non lo conosce lo ha visto migliaia di volte

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Basket in lutto per la morte di Jerry West. L’ex giocatore, allenatore e dirigente della NBA è deceduto a 86 anni. Una vera e propria colonna della pallacanestro, che anche chi non conosceva ha visto migliaia di volte. Questo per un motivo molto particolare: infatti la sagoma di West è quella di fatto presente sul logo della NBA, ovvero il massimo torneo di basket americano, nonché il più prestigioso e seguito al mondo.

Chi era Jerry West e perché è legato così fortemente alla NBA

Jerome Alan West ha dedicato tutta la sua vita al basket, e in particolare ai Los Angeles Lakers, che ha avuto anche poi la fortuna di allenare. Tante le soddisfazioni, comprese quelle di un titolo NBA (la sua maglia numero 44 è stata ritirata dal club) a fronte di 9 finali giocate, e un oro olimpico conquistato a Roma. Una carriera ricca di emozioni e record individuali che gli ha permesso di entrare nella Hall of Fame nel 1980 e non solo.

Nel 1971 infatti Jerry West è diventato popolare anche per un altro motivo, più particolare. Per il logo della NBA, ovvero la National Basketball Association, disegnato da Alan Siegel, è stata utilizzata proprio la figura di West durante un’azione di gioco in posizione atletica, con tanto di pallone vicino. Una situazione particolare perché in realtà la NBA ha sempre negato che il giocatore utilizzato per il logo sia stato West, in quanto poi probabilmente ci sarebbero da pagare le royalties, sempre ammesso che il diretto interessato avrebbe chiesto qualcosa del genere.

Jerry West e il logo Nba, la storia della scelta

Una scelta legata alla necessità di trovare un logo più elaborato, anche per la popolarità sempre crescente del torneo. Siegel sfruttò dunque un'immagine trovata sulla rivista Sport Magazine, con Jerry West protagonista: fu lui la sua prima e unica ispirazione per il logo. A tal proposito l'autore rivelò: "Ho guardato alcuni loghi in cui c'erano le mani alzate intorno alla rete e alla palla. Ho guardato il colpo di gancio di Kareem Abdul-Jabbar. Ho guardato Wilt Chamberlain, Tom Havlicek, Tim Gola e alcuni altri che ricordo. Quello con West ha funzionato davvero. Era davvero un po' elegante e classico".

Gli eredi di West sul logo NBA, il dibattito su Michael Jordan e Kobe Bryant

Negli ultimi anni si è alimentato il dibattito sulla necessità di trovare un nuovo testimonial per il logo NBA, con personaggi come Kobe Bryant o Michael Jordan. Lo stesso West in un'intervista del 2015 ha dichiarato a proposito di MJ: "È stato il più grande giocatore che abbia mai visto. E probabilmente sono un duro giudice del talento, nel senso che ammiro i giocatori che sono davvero bravi sia difensivamente che offensivamente. . . . E ha fatto vincere le sue squadre”.