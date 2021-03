Prosegue l’avventura in NBA dell'italiano Nico Mannion che questa notte si è arricchita con un nuovo episodio. Il 20enne, rookie dei Golden State Warriors, infatti, la scorsa notte non solo ha avuto l’occasione di scendere in campo contro i campioni in carica dei Los Angeles Lakers ma anche di "saggiare" per la prima volta l'imponente fisico di LeBron James, il quale si è reso protagonista di un blocco granitico nei confronti del giovane cestita azzurro.

L'azione ripresa dalle telecamere ha fatto immediatamente il giro del web soprattutto per l'espressione del viso di Mannion dopo l'impatto che evidenzia quanto abbia accusato lo scontro con il roccioso fisico di King James. Il duro colpo ha infatti fatto perdere per un attimo l'orientamento al play di Golden State che dopo aver assorbito il colpo restando comunque in piedi ha ripreso il suo posto in campo.

Per il giovane Nico Mannion, 48a scelta assoluta degli Warriors nell’ultimo Draft e rientrato nella franchigia NBA dopo nove gare nella lega di sviluppo (la G-League) coi Santa Cruz Warriors, squadra satellite del team della Baia, nonostante il "benvenuto" riservatogli da LeBron James in questo suo primo scontro con i Lakers e la pesante sconfitta rimediata dalla sua squadra può comunque ritenersi soddisfatto per la prestazione offerta nei 19 minuti passati sul parquet contro i campioni NBA dato che ha chiuso il match con 10 punti, 4 assist e un rimbalzo tirando con un 3 su 7 dal campo e 2 su 2 ai liberi. Dal suo ritorno ai Golden State Warriors avvenuto i primi di marzo l'italiano ha ora una media 8,5 punti e 3,5 assist a partita in quattro match disputati.