Ja Morant ancora con un’arma in un video social: la star dei Grizzlies non ha imparato la lezione Ja Morant ancora con un’arma in un video su Instagram: dopo aver mostrato una pistola in video di qualche mese fa, la stella dei Grizzlies l’ha rifatto e ora le conseguenze possono essere serie per lui.

A cura di Vito Lamorte

Un altro episodio molto discutibile vede protagonista la guardia dei Memphis Grizzlies, Ja Morant. Il forte cestista è stata oggetto di polemiche durante la stagione NBA 2022-23 a causa di diverse situazioni extra campo. Morant aveva mostrato una pistola in una live su Instagram due mesi fa e nelle scorse ore la situazione si è ripetuta.

In una diretta che è stata avviata durante la nottata, Ja Morant si sarebbe fatto vedere nuovamente con una pistola tra le mani e questa situazione ha scatenato nuovamente critiche e polemiche.

Morant era in macchina con un suo amico e dopo aver fatto il segno della pistola con le mani, ecco che tra le mani dell'atleta sembra spuntare proprio un'arma.

Non è chiaro dove sia stato girato il video ma di questo episodio si parla già da diverse ore, sia negli Stati Uniti che tra gli appassionati di tutto il mondo.

All'inizio della stagione Morant si è messo nei guai dopo una live su Instagram da una discoteca dove ha mostrato una pistola a migliaia di follower: per questo motivo il giocatore era stato sospeso dalla squadra.

Nel periodo in cui è rimasto lontano dalla squadra è trapelata una foto che mostra Morant in un nightclub con ballerini e contanti che escono da tutti i lati del video. Qualche giorno dopo l'accaduto ha annunciato che si sarebbe preso del tempo lontano dal basket per affrontare i suoi problemi ma l'NBA l'ha sospeso per 8 partite.

Morant al ritorno in squadra dopo la sospensione aveva detto: "Per me l’obiettivo ora è fare in modo che la cosa principale resti la cosa principale (basket, ndr), e continuare il percorso per diventare una persona migliore. Se lo faccio, non solo aiuterà me ma aiuterà anche chi mi sta intorno".

Ma, evidentemente, la situazione è fuori controllo per un giocatore che ha appena perso una parte importante del suo stipendio e ha già affrontato le conseguenze delle sue azioni una volta, scusandosi pubblicamente per le sue azioni.