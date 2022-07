Incidente per Alessandro Gentile, è caduto da un muro di 4 metri a Formentera Alessandro Gentile ha avuto un incidente mentre in vacanza alle Baleari e avrebbe riportato la frattura di alcune vertebre dopo aver effettuato un volo di 4 metri, dovrà essere operato.

A cura di Alessio Morra

Cattive notizie arrivano dalla Spagna dove è finito in ospedale Alessandro Gentile, ex capitano dell'Olimpia Milano di basket che in questa stagione ha militato prima con Varese e poi con Brindisi. Il figlio d'arte ha avuto un incidente a Formentera ed è stato trasportato in ospedale a Palma di Maiorca. Una struttura in legno è controllata all'improvviso e il cestista è precipitato, è caduto all'indietro, ed avrebbe subito la frattura di alcune vertebre. Nelle prossime ore tornerà in Italia, dove sarà operato.

Alessandro Gentile era in vacanza in Spagna, si trovava a Formentera, insieme al fratello Stefano. Erano in una villa alle Baleari, dove improvvisamente una struttura in legno è crollata improvvisamente. Gentile ha fatto un volo di circa quattro metri, è stato subito soccorso e portato in ospedale, dove è stato trattenuto per una notte. Non c'è un comunicato ufficiale, ma si parla di diverse fratture alle vertebre. La sua carriera non è in pericolo, ma lo stop è certo e probabilmente sarà molto lungo. A breve tornerà in Italia e a Napoli sarà operato.

Con una stories su Instagram Gentile ha rassicurato sulle sue condizioni: "Nelle ultime ore sono uscite notizie molto allarmanti sul mio stato di salute. Vorrei tranquillizzare tutti dicendo innanzitutto che sto bene. Ringrazio chiunque ha avuto un pensiero o un messaggio per me e mi dispiace che vi siate preoccupati".

