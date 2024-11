video suggerito

Il video di Kyle Singler inquieta il mondo della NBA: è seminudo, lancia un messaggio preoccupante L’ex giocatore ha pubblicato sui social una breve clip durante la quale ha denunciato “abusi” e ammesso di “temere per la mia vita”. La sequenza ha allarmato il mondo della NBA. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Inquietudine. È la sensazione che si prova nell'assistere al video che dura circa 90 secondi, prima del taglio brusco alla sequenza delle immagini. Ascoltare il messaggio condiviso sui social dall'ex giocatore NBA, Kyle Singler, mette i brividi addosso.

È a casa, si trova in una stanza quasi del tutto vuota, appare seminudo, in controluce, illuminato da un faretto. Ha le mani poggiate sui fianchi e mette assieme una serie di parole che destano preoccupazione e perplessità: dopo le ultime notizie sugli ennesimi guai giudiziari di Delonte West, adesso c'è la breve clip dell'ex di Pistons, Thunder e Real Madrid a suscitare sentimenti controversi.

Il video di Singler che ha scioccato il mondo della NBA

La trasformazione del fisico è sorprendente: Singler è visibilmente dimagrito, anche troppo. La postura, il modo in cui scandisce le parole, il tono della voce sono sembrati una preoccupante richiesta d'aiuto a molti suoi ex compagni, amici, persone che l'hanno conosciuto durante il suo periodo nella pallacanestro. Dice di temere per la sua vita, fa riferimento ad abusi e maltrattamenti, all'ipotesi di essere considerato un caso patologico.

"Ho bisogno di fare un annuncio perché sento che la mia voce viene soffocata – ha ammesso l'ex giocatore -. Ogni giorno su di me sono dette cose pesanti e non vere. Sono stato maltrattato e abusato. Le persone che fanno parte della mia cerchia mi fanno passare per uno che diventerà un problema e renderà la vita impossibile a chi sta intorno, quando invece cerco solo di rendermi utile".

Non è chiaro a chi e a quali situazioni in particolare si riferisca e, cosa più sconcertante, la seconda parte del messaggio è angosciante. "Sono trasformato in un esempio mentale, forse c'è uno scopo preciso dietro tutto questo. E adesso temo per la mia vita".

L'appello di alcuni giocatori amici: "Non lasciamolo solo"

La reazione di alcune stelle della NBA non si è fatta attendere. Kevin Love, dei Miami Heat, o Isaiah Thomas dei Phoenix Suns o Andre Drummond dei Philadelphia 76ers, hanno speso parole d'incoraggiamenti per Singler e invitato le persone a lui più care a non lasciarlo solo, a dargli una mano in questo momento difficile della sua vita. Loro stessi sono lì, per tendergli una mano.

"A tutti coloro che hanno trascorso del tempo con Kyle Singler dico: per favore, inondatelo dell'amore e del supporto di cui ha bisogno e che merita. Non sarei la persona che sono oggi senza di lui – le frase molto toccante di Love -. Gli sarò per sempre in debito e gli voglio bene. Alla famiglia NBA, alla famiglia Duke BB e alla comunità di South Medford: non lasciamo solo uno di noi".