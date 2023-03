Il cane non resiste e defeca in campo, la genialità dei tifosi: “È il suo commento ai risultati” Curioso fuori programma in occasione di un match del torneo di basket NCAA, con il cane protagonista dello show all’intervallo che non è riuscito a trattenersi.

A cura di Marco Beltrami

Gli eventi sportivi offrono l'occasione ai tifosi presenti e a quelli davanti alla TV di assistere anche a spettacoli. Una pratica molto diffusa oltreoceano e che a poco a poco sta arrivando anche in Europa e in Italia. Spesso e volentieri anche nell'intervallo delle partite si assiste a dei piccoli show per intrattenere il pubblico, e l'imprevisto o il cosiddetto "bello della diretta" è sempre dietro l'angolo, soprattutto quando i protagonisti sono gli amici a quattro zampe.

In occasione di un match di basket, valido per la NCAA ovvero la lega riservata agli atleti che provengono dai collegi e dalle università di Stati Uniti, Canada e Porto Rico, vera e proprio fucina di talenti, un simpatico cagnolino si è preso la scena. Nell'intervallo della sfida dell'Atlantic Coast Conference tra Louisville e Virginia Tech, era previsto un piccolo show con un animale addestrato.

Il cane e il suo addestratore hanno provato a regalare spettacolo, con l'ausilio di un fresbee per cercare di allietare soprattutto i più giovani. Prima il recupero dell'oggetto, sfoderando doti atletiche anche importanti, e poi il riporto al ragazzo. Così il simpatico animale si è meritato gli applausi di tutti. Ad un certo punto però ecco il fuori programma, che ha sollevato l'ilarità generale.

Il cagnolino non è riuscito a trattenersi e così ha defecato sul parquet. Il suo addestratore, accortosi della situazione si è fiondato in campo per cercare di salvare il salvabile, quando però era troppo tardi. Il tutto è stato accompagnato dall'espressione di stupore del pubblico, che ha poi applaudito scherzosamente. Il video del curioso siparietto è finito come spesso accade sui social, è c'è stato chi chi ha scherzato su tirando in ballo anche i risultati della squadra di casa: "Ha voluto commentare così i risultati di Louisville!".