I risultati delle partite NBA della notte tra lunedì 15 e martedì 16 marzo. I Lakers di LeBron James (tripla doppia per lui) schiantano i Golden State Warriors di Steph Curry mentre i Nets trascinati da Harden e Irving si impongono 117-112 nel derby di New York contro i Knicks. Giannis Antetokounmpo guida i Bucks nella vittoria sul campo di Washington mentre a Dallas non basta un super Luka Doncic per evitare la sconfitta casalinga contro i Clippers. Rimonta nel finale per gli Hornets che in volata battono Sacramento. Successi senza patemi per Denver e Phoenix che tra le mura amiche asfaltano rispettivamente Indiana e Memphis. A Detroit torna alla vittoria San Antonio che si conferma miglior squadra della divisione Sudovest.

Golden State Warriors – Los Angeles Lakers 97-128

Stimolato dal confronto diretto con Steph Curry, LeBron James sale in cattedra mettendo a referto la quarta tripla doppia della stagione (22 punti, 10 rimbalzi e 11 assist) portando al netto successo i Lakers sul campo di Golden State. Ai Warriors non bastano i 27 punti del solito Curry per evitare la disfatta in un match che ha visto Los Angeles imporsi in tutti i quarti (29-26/36-24/28-23/35-24) e chiudere con un +31 che non ammette repliche. Quasi venti minuti in campo per l'italiano Niccolò Mannion che chiude con 10 punti, 4 assist e un rimbalzo, e il primo vero scontro personale con LeBron James che facendo "blocco" fa sì che il senese vada a sbattere contro la sua spalla.

I risultati della notte NBA