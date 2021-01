Poderosa rimonta di Golden State Warriors sui Los Angeles Lakers. Nel Martin Luther King's Day, festività nazionale statunitense in onore dell'attivista e Premio Nobel per la pace, Steph Curry & co hanno vinto per 115 a 113 contro i campioni in carica della NBA ma nessuno avrebbe mai immaginato l'epilogo a meno di quarto di gioco dal termine con i Lakers avanti di 19 punti. Pizzico di presunzione per Lebron James e compagni che, probabilmente, pensavano di aver già portato a casa il match e hanno mollato la presa. Il canestro più pesante, manco a dirlo, lo ha infilato il numero 30 di Golden State a 66 secondi dalla sirena: tripla in porto e ospiti sul +5. I Lakers provare invano a riportarsi avanti ma è tutto inutile. Curry mette a referto 26 punti con 8/22 al tiro e tre triple a bersaglio, più sette assist.

Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks 125-123

Continua la buona serie dei Nets, che contro i Bucks infilano il quarto successo consecutivo al termine di un match combattuto e divertente fino alla sirena. Protagonisti assoluti James Harden e Kevin Durant, che infila la tripla del sorpasso per Brooklyn a 36 secondi dal termine. 25 punti per Khris Middleton, che si ferma soltanto sul ferro allo scadere.

Senza Kyrie Irving, i Nets si sono affidati a Harden, che ha ripetuto la prova della gara d’esordio con 34 punti e 12 assist. Il Barba appare piuttosto determinato e concentrato su ciò che vuole e ha dato prova di essere molto concreto anche in fase difensiva. Antetokounmpo raccoglie 34 punti, 12 rimbalzi e sette assist con 13/26 al tiro ma pesare la sua indecisione nel tiro da tre, situazione di gioco sfruttata al meglio dalla difesa Nets nel finale.

Nella notte si sono giocati anche altri match: i Chicago Bulls hanno superato Houston Rockets 125-120 con un ottima prova di Zach LaVine e nonostante l'ottimo esordio di Victor Oladipo. San Antonio Spurs piega la resistenza dei Blazers (125-104), Atlanta Hawks vincono contro Minnesota Timberwolves (108-97), i New York Knicks infliggono agli Orlando Magic la sesta sconfitta consecutiva (91-84). Sono cinque in fila invece i successi dei Memphis Grizzlies che battono i Phoneix Suns 108-104. Senza Jimmy Butler, Tyler Herro e non solo, i Miami Heat recuperano 19 punti di svantaggio e battono i Detroit Pistons 113-107 trascinati da un grande prova di Bam Adebayo.