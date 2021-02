I risultati delle partite NBA della notte tra il 15 e il 16 febbraio. Nello scontro tra primi in classifica i Jazz, capolista a Ovest, grazie ad un Clarkson da 40 punti, battono i Sixers, in vetta alla graduatoria a Est, conquistando la diciannovesima vittoria nelle ultime venti gare giocate e confermandosi la miglior squadra della Lega. Kyrie Irving (40 punti, 4 rimbalzi e 3 assist) e James Harden (tripla doppia da 29 punti, 13 rimbalzi e 14 assist) trascinano i Nets, orfani di Durant, a Sacramento (136-125). Altra sconfitta per gli Hawks di Danilo Gallinari (16 punti) battuti da i Knicks di Julius Randle (44 punti, 9 rimbalzi e 5 assist). Steph Curry protagonista nell'agevole successo di Golden State contro Cleveland. Vittoria all'overtime per i Pacers contro Chicago. Clippers ancora vittoriosi: espugnato il campo dei Miami Heat.

Utah Jazz – Philadelphia 76ers 134-123

Prosegue la marcia trionfale di Utah che grazie ad un Jordan Clarkson da 40 punti e un quintetto iniziale tutto in doppia cifra, si impone in casa anche contro Philadelphia, prima della classe a Est. Non basta ai 76ers, orfani dell'infortunato Joel Embiid, la miglior prestazione in carriera dell'australiano Ben Simmons che chiude la sua serata magica con lo score di 42 punti, 9 rimbalzi e 12 assist.

I risultati delle partite NBA della notte