I risultati delle partite della notte tra l'8 e il 9 febbraio. I Lakers senza l’infortunato Davis, vincono all’overtime contro Oklahoma conquistando la quarta vittoria consecutiva. Successo casalingo per gli Hornets contro i Rockets, con protagonista il cookie LaMelo Ball capace di garantire ai suoi 24 punti (7 triple), 10 assist e 7 rimbalzi. Non basta a Golden State Steph Curry, per tornare a casa con un successo da San Antonio. Milwaukee trascinata dal super Antetokounmpo supera Denver e mette pressione a Philadelphia leader a est.

Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder 119-112

Si è conclusa all'overtime la sfida tra i Los Angeles Lakers e gli Oklahoma City Thunder. Alla fine a spuntarla sono stati i padroni di casa che hanno trovato la quarta vittoria di fila con il punteggio di 119-112. Senza Davis infortunato, a prendersi la scena è stato il sempreverde LeBron James autore di 28 punti, con 14 rimbalzi e 12 assist. Da segnalare tra gli ospiti la prova di Gilgeous-Alexander con 29 punti all'attivo e 10 assist.

Gilgeous-Alexander: 29pts-10ast.

I risultati delle partite di Nba della notte

Charlotte Hornets-Houston Rockets 119-94

Memphis Grizzlies-Toronto Raptors 113-128

Chicago Bulls-Washington Wizards 101-105

Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves 127-122

San Antonio Spurs-Golden State Warriors 105-100

Phoenix Suns-Cleveland Cavaliers 119-113

Denver Nuggets-Milwaukee Bucks 112-125

