I risultati delle partite NBA della notte tra il 10 e l'11 febbraio. Gli Atlanta Hawks escono sconfitti dalla sfida contro i Dallas Mavericks di Luka Doncic, ma l'italiano comunque ha vissuto una notte da record toccando quota 10mila punti nella massima lega americana. A proposito di record, super quello della coppia Zach LaVine-Coby White, che hanno messo a segno complessivamente 17 triple totali, primi compagni di squadra a riuscirci dopo Curry e Thompson. Quinta vittoria consecutiva per i Lakers, ancora una volta all'overtime contro Oklahoma. Non bastano ai Bucks i 47 punti di Giannis per vincere in casa dei Suns.

Dallas Mavericks-Atlanta Hawks 118-117, 10mila punti in carriera nella NBA per Gallinari

Gli Atlanta Hawks sono stati battuti 118-117 dai Dallas Maverick del solito Luka Doncic. Sconfitta dal sapore non troppo amaro però per Danilo Gallinari, che è stato celebrato dalla NBA per il prestigioso traguardo dei 10mila punti in carriera messi a segno oltreoceano. È il primo italiano a riuscire in questa impresa, grazie soprattutto ai 6 tiri liberi realizzati. Complessivamente il "Gallo" ha messo a referto 10.004 punti dal 2008, con le casacche di New York, Denver, Clippers, Oklahoma e in ultimo Atlanta.

Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder 114-113

Non sono mancate le emozioni nell'ultima partita in programma nella notte tra i Los Angeles Laker e gli Oklahoma City Thunder. Un match che i gialloviola hanno vinto all'overtime, situazione che sta diventando una costante delle ultime gare, con il punteggio di 114-113 dopo una bella rimonta. Quinta vittoria consecutiva per i Lakers con LeBron autore di 25 punti, 8 rimbalzi e altrettanti assist.

Chicago Bulls-New Orleans Pelicans 129-116, Lavine e White da record

Nella vittoria dei Chicago Bulls contro i New Orleans Pelicans a conquistare la scena sono stati i giocatori di casa Zach LaVine e Coby White decisivi per il nuovo record di 25 triple della propria squadra. 17 infatti quelle messe a segno da La Vine e White, che hanno messo a referto almeno 8 triple a testa, per quello che è un primato nel prestigioso torneo a stelle e strisce di basket.

I risultati delle partite di Nba della notte

Washington Wizards-Toronto Raptors 115-137

Dallas Mavericks-Atlanta Hawks 118-117

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers 112-119

Memphis Grizzlies-Charlotte Hornets 130-114

Brooklyn Nets-Indiana Pacers 104-94

Chicago Bulls-New Orleans Pelicans 129-116

Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers 133-95

Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder 114-113

Phoenix Suns-Milwaukee Bucks 125-124