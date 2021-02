I risultati delle partite NBA della notte tra il 14 e il 15 febbraio. Sconfitta per i Los Angeles Lakers di LeBron James contro Denver (105-122). Interrotta dunque la striscia positiva che durava da sette gare. Apprensione per Anthony Davis uscito dal campo per infortunio. Sconfitte anche per i Dallas Mavericks (contro Portland) e i Milwaukee Bucks (a Oklahoma City) nonostante le grandi prestazioni individuali di Luka Doncic (44 punti) e Giannis Antetokounmpo (in tripla doppia con 24 punti, 17 rimbalzi e 10 assist).

Denver Nuggetts – Los Angeles Lakers 122-105

Dopo sette vittorie consecutive si interrompe la striscia positiva dei Los Angeles Lakers che vengono battuti in casa da Denver guidata da un Nikola Jokic in grande serata che chiude con una tripla-doppia (23 punti, 16 rimbalzi e 10 assist). Ai campioni in carica non basta la buona prestazione di LeBron James (22 punti, 10 rimbalzi e 9 assist) per proseguire la serie di successi. A preoccupare i tifosi dei Lakers inoltre l’uscita dal campo di Anthony Davis a causa di un problema al tendine d'Achille (lo stesso che lo aveva messo ko qualche settimana fa).

Oklahoma City Thunder – Milwaukee Bucks 114-109

Momento no anche per i Milwaukee Bucks che ad Oklahoma rimediano la terza sconfitta di fila. Decisiva la tripla a 14 secondi dalla sirena di Justin Jackson. Ai Bucks non basta dunque un Giannis Antetokounmpo alla quarta tripla doppia in stagione (24 punti, 17 rimbalzi e 10 assist).

