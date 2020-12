Anche quest'anno le partite di NBA a Natale sono state molto più di semplice intrattenimento. Dai parquet, alla seconda gara della stagione, sono già arrivate indicazioni interessanti dai grandi protagonisti e dalle squadre più attese. A cominciare dai Lakers campioni in carica, vittoriosi con grande margine su Dallas e più impressionanti dello scorso anno per la rinnovata profondità della rosa.

Lebron James e Anthony Davis sono stati i soliti trascinatori (rispettivamente con 22 e 28 punti a testa), ma non sono stati gli unici. È nella profondità dell'organico la nuova arma dei Lakers: contro Dallas Harrell e Schröder hanno messo a segno 22 e 18 punti consentendo a Vogel di poter ruotare con serenità i due big. Complessivamente sono stati 60 i punti che ha portato in dote la panchina, troppi per Dallas, ancora alla ricerca del suo assetto ideale: Doncic non ha brillato particolarmente ed è stato poco assistito, in attesa del rientro di Porzingis.

Sorride anche l'altra metà di Los Angeles. I Clippers danno continuità al successo nel derby e vincono senza faticare più di tanto in casa dei Nuggets, con una partita dominata da subito e messa in ghiaccio già a fine primo tempo. Leonard, solito punto di riferimento, è stato costretto ad abbandonare il campo anzitempo a causa di una gomitata accidentale incassata sotto canestro dal compagno di squadra Ibaka. Bene anche George, mentre sul versante opposto si è salvato solo Jokic.

A completare il programma dell'NBA a Natale la sfida tra Celtics e Nets, che si è chiusa con la vittoria netta e convincente di Brooklyn, trascinata dal tandem Irving-Durant: 66 punti in due, in un contesto di squadra in cui il loro talento sembra sia esaltato, sia supportato a dovere. Prime indicazioni che delineano prospettive interessanti per i ragazzi di Steve Nash.

Risultati NBA a Natale

New Orleans Pelicans-Miami Heat 98-111

Golden State Warriors-Milwaukee Bucks 99-138

Brooklyn Nets-Boston Celtics 123-95

Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers 115-138

Los Angeles Clippers-Denver Nuggets 121-108