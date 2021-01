I Lakers campioni in carica cadono in casa sotto i colpi a canestro degli Spurs. Malgrado la buona prestazione dei soliti Davis e James, Los Angeles paga tributo a Sant'Antonio ed esce dal parquet sconfitta 109-118, subendo il primo stop di stagione. Ottima partita di LaMarcus Aldridge che trascina gli Spurs alla vittoria, così come Damian Lillard che guida i Blazers al successo contro Minnesota, mentre sorprende Cleveland che vince ancora.

Primo ko dei Lakers

Grande mattatore di serata LaMarcus Aldridge che segna 28 punti in 31 minuti, con un ottimo 11/18 al tiro In casa Lakers non bastano i soliti 27 punti con 12 assist e 6 rimbalzi di LeBron James, cui si aggiungono le doppie doppie di Anthony Davis e così arriva la prima sconfitta stagionale per i campioni in carica. Successo in trasferta per i Mavs che hanno la meglio in over time dopo un finale al cardiopalma dove prima il tedesco Maxi Kleber fa sognare Dallas, poi Nikola Jokic (38 punti, 11 rimbalzi, 4 assist) spegne entusiasmi con il 109-109 sulla sirena. Nei minuti successivi del supplementare sale in cattedra Luka Doncic, 6 punti (chiuderà a 38 punti, 13 assist e 9 rimbalzi), insieme a Richardson (5 punti).

Successi sul fil di lana per Dallas e Cleveland

Nets vincenti su Philadelphia, che sfruttano al meglio il massimo stagione di Caris LeVert con 22 punti (18 solo nel primo tempo) e l'ottima prestazione di Jarrett Allen malgrado le tante assenze sul parquet (da Durant per Covid, a Inrving, Johnson e Dinwiddie). Boccone amaro nel finale per i Grizzlies, con Memphis che cede 90-94 ai Cavaliers dove brilla il rookie Isaac Okoro: 8 punti in totale per lui ma soprattutto la schiacciata che porta al successo Cleveland. Tutto facile, invece per i Blazers: Portland vince 135-117 su Minnesota strappando al secondo quarto con uno score di 47 punti segnati (contro i 27 dei Timberwolves)

Tuti i risultati NBA della notte