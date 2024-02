Coppa Italia Basket, Final Eight oggi in TV: dove vedere Reggio Emilia-Napoli e Olimpia Milano-Venezia Le Final Eight di Coppa Italia sono arrivate alle semifinali: in campo Milano-Venezia e Reggio Emilia-Napoli, tutte le informazioni sulle partite e dove vederle in TV. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La Coppa Italia di basket ha già regalato enormi sorprese: la Virtus Segafredo Bologna è stata eliminata a sorpresa ai quarti di finale da Reggio Emilia, un colpo di scena clamoroso che renderà la semifinali ancora più entusiasmanti. Sul parquet della della Inalpi Arena di Torino si sfideranno Olimpia Milano-Umana Reyer Venezia e Reggio Emilia-Napoli per conquistare un posto nell'attesissima finale. Le due partite si giocheranno oggi, sabato 17 febbraio 2024, in due fasce orarie differenti e potranno essere seguite su Eurosport, Now, DAZN oppure in chiaro su DMAX.

Basket, le partite di oggi alle Final Eight di Coppa Italia: gli orari TV

Sono due le partite in programma oggi per le Final Eight di Coppa Italia di basket, competizione arrivata alle semifinali che si disputeranno lo stesso giorno ma in due slot differenti. Le prime due squadre a scendere in campo saranno Olimpia Milano e Venezia che si sfideranno alle ore 18:00. A seguire ci sarà invece la seconda semifinale, la più sorprendente, tra Reggio Emilia e Napoli che si incontreranno invece alle ore 20:45.

Olimpia Milano-Venezia – Inalpi Arena di Torino – Ore 18:00

Reggio Emilia-Napoli – Inalpi Arena di Torino – Ore 20:45

Dove vedere Olimpia Milano-Venezia e Reggio Emilia-Napoli in TV e streaming: il canale in chiaro

Ci sono diverse possibilità per seguire le due semifinali della Coppa Italia di basket. Olimpia Milano-Venezia sarà trasmessa su Eurosport 2, al quale sarà possibile accedere previo abbonamento. In alternativa potrà essere seguita in chiaro gratis anche su DMAX, oppure in streaming su Eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN sottoscrivendo un abbonamento. Anche per Reggio Emilia-Napoli sarà messa a disposizione la diretta tv in chiaro gratuitamente su DMAX a partire dalle ore 20:45, mentre gli abbonati potranno seguirla anche su Eurosport 2- In alternativa anche per la seconda semifinale ci sarà la diretta streaming su Eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN.