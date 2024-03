Colpo in faccia tremendo, lo spagnolo Rabaseda operato d’urgenza: i denti gli pendevano dalla bocca Il giocatore di basket del Bilbao ha subito un grave incidente durante una contesa sotto canestro. Il trauma ha provocato la frattura dell’osso alveolare: “Ha la mascella rotta”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un brutto colpo preso mentre contendeva la palla sotto canestro a un avversario. L'incidente capitato al giocatore del Bilbao Basket, Xavi Rabaseda, è tremendo quanto impressionante. Ha avuto la peggio nel duello contro il playmaker di Unicaja, Kendrick Perry, e il dolore provato è stato pari all'angoscia per la consapevolezza della lesione riportata. Il trauma subito al volto gli ha provocato la frattura dell'osso alveolare e la perdita di due denti che erano rimasti letteralmente appesi alla gengiva superiore. Almeno inizialmente gli arbitri avevano fischiato un fallo in attacco ma dopo aver visionato le immagini hanno cambiato la decisione trasformando la scorrettezza sancita in fallo antisportivo dell'americano per aver posizionato il gomito troppo in alto.

L'immagine fa accapponare la pelle. Rabaseda cade sul parquet ma si accorge subito di avere qualcosa di rotto. Tiene la bocca spalancata, è insanguinata, avverte dolore, non riesce a chiuderla, sente che sta per perdere qualche pezzo… per pezzo s'intendono gli incisivi che pendono. Alza il braccio, chiama il cambio, porta l'altra mano davanti al muso ed esce per recarsi da uno specialista dell'ospedale Quirón di Málaga per farsi curare.

"Xavi Rabaseda è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza presso l'Ospedale Quirón Málaga – si legge nella nota della società iberica -. Ha riportato una frattura dell'osso alveolare. Di conseguenza gli verranno estratti due denti. Dopo l'operazione trascorrerà la notte in ospedale".

Come sta adesso Rabaseda? È stato lui stesso a tranquillizzare tutti, amici e tifosi, condividendo sui social una sua foto dal letto d'ospedale: si mostra sereno facendo il segno della V con le dita. Come a dire: va tutto bene. "Volevo ringraziare tutti per i messaggi di incoraggiamento ricevuti e soprattutto ringraziare il dottore e la sua équipe del @quironsalud Malaga per la sua struttura e le cure ricevute. Ritorno a Bilbao".

Il giocatore ha ricevuto messaggi di sostegno anche da parte della squadra avversaria. "Ci rammarichiamo per l'incidente capitato a Rabaseda". quali sono state le sensazioni dal campo lo raccontano le parole di Ibon Navarro, allenatore della squadra locale: "Speriamo che si riprenda il più presto possibile. Ha perso due denti e ha la mascella rotta". Un messaggio è arrivato anche da Kendrick, protagonista in negativo suo malgrado: "Ho contattato personalmente Xaxi e gli auguro una buona guarigione".