Il basket spagnolo è in lutto. Juan Manuel Núñez Martín, giovane giocatore della juniores del Cab Estepona, è morto per un problema cardiaco. A confermare la notizia è stata la stessa società attraverso un comunicato ufficiale, pubblicato poco dopo il decesso avvenuto nella giornata odierna: "Riposa in pace", c'è scritto in calce al testo nel quale vengono espressi profondo dolore, cordoglio e vicinanza emotiva alla famiglia del ragazzo che divideva lo studio (frequentava l'IES Guadalpín a Marbella) con la passione per la palla a spicchi.

Il messaggio della società andalusa (la comunità di Estepona è situata nella parte occidentale della Costa del Sol) arriva dopo l'apprensione provocata dal malore improvviso che s'è rivelato fatale. È Diario Sur (giornale della regione di Malaga) a ricostruire la vicenda e a raccontare il dramma del giovane strappato così in fretta alla vita: Juan Manuel era stato ricoverato in ospedale proprio a causa del malessere. A Estepona aveva giocato solo una parte della scorsa stagione, dopo aver iniziato a Marbella.

CAB Estepona è profondamente addolorato per la perdita di Juan Manuel Núñez Martín. Il nostro giocatore, che nella scorsa stagione ha giocato nella squadra junior, è morto oggi, sabato 10 luglio – si legge nella nota del sodalizio andaluso -. Il club si stringe intorno al dolore della famiglia.

Anche il club in cui si è formato il giovane di Marbella ha voluto spendere belle parole in suo onore. La notizia della morte di Juan Manuel è stata come un fulmine a ciel sereno, una pietra messa sul cuore. "Manu sarai sempre con noi – si legge nel messaggio del CB Marbella -. In questo momento siamo distrutti dal dolore. Rivolgiamo un abbraccio alla tua famiglia, un giovane che ci lascia nel modo più tragico possibile. Riposa in pace, caro ‘Manulín'…"