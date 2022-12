Brittney Griner è stata liberata: 294 giorni dopo, finisce l’incubo della giocatrice WNBA Come appena annunciato dal Presidente americano Joe Biden, la giocatrice WNBA è ora in viaggio verso gli Stati Uniti. La Griner stava era stata condannata a 9 anni di carcere per possesso e contrabbando di droga.

A cura di Luca Mazzella

Un incubo che finisce. 294 giorni dopo l'inizio della prigionia in Russia dove era stata arrestata per possesso di droga e condannata a 9 anni di carcere, Brittney Griner è libera e sta tornando a casa. Ad annunciarlo, direttamente il Presidente degli Stati Uniti d'America, che ha riferito su Twitter di aver sentito la giocatrice WNBA a telefono e di attenderla a breve sul suolo statunitense, con tanto di foto in compagnia della moglie della Griner, Cherelle, che in questi mesi aveva più volte denunciato la paradossale situazione della compagna dichiarandosi fortemente preoccupata per la sua salute fisica e mentale, ribadendo più volte quanto la pena inflitta a Brittney fosse "politica" e figlia delle tensioni tra Russia e Stati Uniti in ordine al conflitto ucraino.

Fondamentale per sbloccare una situazione che sembrava irreparabile è stato lo scambio di detenuti avvenuto con Viktor Bout, noto trafficante d'armi, poche ora fa all'aeroporto di Abu Dhabi. La Griner era stata arrestata lo scorso 17 febbraio all'aeroporto Mosca per possesso di una modica quantità di olio di cannabis dopo un controllo delle autorità alla dogana, e per questo condannata poi ad agosto a 9 anni di reclusione dopo che la stessa atleta si era dichiarata colpevole aggiungendo tuttavia di avere il permesso medico per usare la cannabis a scopo terapeutico.

Proprio poche settimane fa (la notizia è stata resa nota il 9 novembre ma potrebbe essere stata di qualche giorno prima), dopo che il ricorso presentato dai suoi avvocati era stato respinto dal tribunale di Karasnogorsk, la Griner era stata trasferita in una colonia penale nota per la sua "durezza" e in cui la giocatrice aveva iniziato i suoi lavori forzati per scontare la pena comminata. La campionessa delle Phoenix Mercury, tra le migliori stoppatrici di sempre del basket americano e campione WNBA nel 2014 e due volte oro olimpico con Team USA, era ormai da mesi al centro di un'intensa attività diplomatica del governo americano, che tra non pochi momenti di altissima tensione con la Russia è la chiara volontà di risolvere la situazione ribadita peraltro da Jake Sullivan, consigliere per la Sicurezza dell’amministrazione Biden, proprio dopo la sentenza di appello di luglio, è riuscito miracolosamente nell'obiettivo più volte annunciato dalla Presidenza Biden: riportarla a casa. Stando a quanto riferito in questi minuti dalla CBS, Biden avrebbe firmato l'ordine per ridurre la pena detentiva federale di 25 anni inflitta a Bout, rendendo possibile lo scambio di prigionieri, e dopo aver ringraziato gli Emirati Arabi per aver reso possibile lo scambio, ha dichiarato di essere ora pronto riportare negli Stati Uniti anche Paul Whelan, marine americano detenuto da ormai quattro anni con l'accusa di spionaggio.