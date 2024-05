video suggerito

Beverley perde la testa: scaglia violentemente la palla contro due tifosi NBA, indagine della polizia Scaglia la palla addosso ai fan dopo l’eliminazione dai playoff Nba. Chi è Patrick Beverley tra liti, interviste rifiutate, podcast discutibili e profezie sbagliate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Gabriele Mento

Patrick Beverley è noto nell'ambiente Nba per essere una testa calda. Sono molte le situazioni controverse nelle quali il giocatore dei Milwaukee Bucks si è andato a infilare durante la sua carriera. L'ultima in ordine di tempo è quella della scorsa settimana, quando nella gara 6 contro gli Indiana Pacers di primo turno dei playoff econ la sua squadra praticamente eliminata, ha scagliato la palla per due volte contro i tifosi.

Beverley e la lite con i fan in parterre

Dopo essere stato sostituito a 2:30 dalla fine della partita e con i Bucks sotto di 20 punti, Beverley ha prima tirato la palla colpendo in testa una tifosa. Quando il suo vicino gli ha ripassato la palla, l'ha poi lanciata violentemente contro l'uomo. Episodio che ha messo in attività il dipartimento di Polizia di Indiana, che in un comunicato ha annunciato un'indagine sulla "Lite tra un cittadino e un giocatore Nba", con i detective che "Stanno attualmente investigando la situazione e prendendo tutte le accuse seriamente".

Beverley e l'intervista rifiutata

Non è l'unico episodio controverso di cui si è reso protagonista Beverley nella serata in cui i Bucks sono stati eliminati dai playoff. Dopo la partita, nelle classiche interviste che vengono svolte all'interno degli spogliatoi, la giornalista Malinda Adams si è avvicinata a Beverley per fargli delle domande. L'istrionico giocatore dei Bucks ha però deciso di allontanare l'intervistatrice, chiedendole di lasciare lo spogliatoio. La sua colpa? Non essere iscritta al "Pat Bev Podcast", condotto proprio dall'istrionico giocatore.

Il podcast di Beverley e la lista dei "neri più bianchi in Nba"

Il podcast di Beverley è stato a sua volta fonte di polemiche. All'interno del programma, il giocatore dei Bucks aveva stilato una lista dei cinque "giocatori neri più bianchi della Nba", attirandosi le critiche di Mo Bamba, inserito nella discutibile lista di Beverley.

Beverley e la profezia sbagliata su Edwards

Durante la pre-season Beverley si era lanciato anche in una profezia su Antony Edwards che aveva fatto arrabbiare i tifosi dei Minnesota Timberwolves, dicendo come la stella dei T'Wolves avrebbe sicuramente lasciato presto la squadra. Secondo Beverley, infatti, un giocatore con il suo talento avrebbe potuto cambiare l'Nba, ma per farlo avrebbe avuto bisogno di trasferirsi in un team migliore. Intanto, per il momento, Minnesota è avanti per 2-0 contro i Denver Nuggets campioni in carica nella semifinale di conference, avendo proprio Edwards come trascinatore, mentre i Milwaukee Bucks di Beverley sono stati prematuramente eliminati dalla post-season.