Appuntamento con la storia: stasera la Virtus Bologna si gioca l’accesso all’Eurolega Alle 20.30, davanti al pubblico di casa, le V Nere giocheranno la finale di Eurocup contro i turchi del Bursaspor.

A cura di Luca Mazzella

Milos Teodosic – Foto Matteo Marchi

Ci siamo, oggi è il grande giorno. Alle ore 20.30 di stasera, praticamente tra poche ore (diretta su Sky Sport e Eleven Sports) nella sua casa ovvero la Segafredo Arena, la Virtus Bologna si giocherà in partita secca la Finalissima della 7 Days Eurocup, la seconda competizione continentale per club. Quella che offre la possibilità, alla vincitrice, di scalare un ultimo grado e disputare la più importante delle Coppe, quell’Eurolega che in casa “V Nere” conoscono bene grazie ai successi nella stagione 1997-98 e 2000-01, quando una delle squadre più forti nella storia del basket italiano, guidata da Manu Ginobili e con Ettore Messina in panchina, fu capace di realizzare il Grande Slam con 3 trofei in un colpo solo: Scudetto, Coppa Italia e, appunto, Eurolega.

A distanza di 14 anni dall'ultima apparizione (datata 2008), il cammino del team campione d’Italia in carica verso una nuova partecipazione alla più prestigiosa competizione del vecchio continente – obiettivo più volte dichiarato di questa dirigenza e del patron Zanetti – è arrivato all’ultima tappa dopo il pirotecnico successo per 83-73 sul campo di Valencia che ha portato Bologna al ballo finale. Sul percorso della squadra di Sergio Scariolo ci saranno però i turchi del Bursaspor, da affrontare e battere in una sfida secca davanti al pubblico amico. Con una vittoria, la “V” sarebbe iscritta di diritto all’Eurolega, assieme alle 11 squadre detentrici di licenze pluriennali, alla vincitrice del campionato tedesco e della Lega Adriatica, alla prima classificata del campionato spagnolo e della VTB League (Russia, ma qui è tutto da verificare visto il conflitto in atto e l'esclusione delle squadre del Paese di qualche mese fa) non on possesso della licenza. In più, appunto, la squadra vincitrice dell'Eurocup e due wild card assegnate in base a bacino d'utenza, arena e risorse economiche.

L’attesa a Bologna è tale che nel giro di poche ore i 10.000 biglietti disponibili (200 dei quali a disposizione dei tifosi ospiti) sono stati venduti alla velocità della luce, con il sicuro tutto esaurito a supportare Belinelli, Teodosic, Hackett, Mannion, l'MVP della competizione appena nominato Momo Jaiteh, e gli altri beniamini protagonisti del brillante percorso di quest’anno che puntava senza mezzi termini a superare la cocente eliminazione della scorsa stagione, arrivata in semifinale al termine di gara 3 contro l'Unics Kazan. Il percorso in Eurocup di quest'anno era invece iniziato proprio con un successo sui turchi, in trasferta, prima di incappare in qualche passo falso nella fase a gironi e diventare poi spietata e matura più che mai dagli ottavi di finale in poi, con una progressione imperiosa culminata nello storico successo sul campo di Valencia in semifinale.

A coach Sergio Scariolo, al primo anno sulla panchina della squadra bolognese dopo l'esperienza da campione NBA come assistente di Nick Nurse ai Toronto Raptors, il compito di mantenere alta la concentrazione dei suoi, in un appuntamento che può segnare uno spartiacque per il futuro della società che subito dopo la finale si giocherà i Playoffs del campionato italiano con l'obiettivo di confermare il tricolore cucito in petto lo scorso anno contro l'Olimpia Milano: "Ci siamo preparati con serietà come sempre, in questi casi è importante riuscire a gestire le emozioni. Il loro obiettivo sarà quello di disinnescare Milos Teodosic e Marco Belinelli e toccherà a noi superare questi ostacoli. Abbiamo attraversato tante vicissitudini, ma la compattezza e l'unione di questo gruppo ci hanno portato fino in finale".

Ancora poche ore e sapremo se il prossimo anno, a far compagnia all'Olimpia Milano allenata proprio da Ettore Messina e alle corazzate Real Madrid, Barcellona, Efes Pilsen, Fenerbahçe, Olympiacos e Maccabi ci sarà anche la Virtus Bologna. 40 minuti per entrare nella storia e fare doppietta in Eurolega, per la gioia di tutti i tifosi italiani.