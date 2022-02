Yeman Crippa scrive la storia: record italiano ed europeo nella mezza maratona a Napoli Alla Napoli City Half Marathon Yeman Crippa con 59’26”scende sotto l’ora e firma il nuovo primato italiano di mezza maratona.

A cura di Vito Lamorte

Yeman Crippa con 59’26”scende sotto l’ora e firma il nuovo primato italiano di mezza maratona alla Napoli City Half Marathon. Il classe 1996 ha strappato il record italiano a Eyob Faniel (1h00’07”), quello della gara a Henry Rono (1h00’04”) e per la prima volta un italiano è sceso sotto il muro dell’ora.

Enorme al gioia di Crippa, che dopo aver tagliato il traguardo si è espresso così sulla sua prestazione: "È il nostro momento, è il momento dell’atletica italiana ed è giusto che ce lo godiamo. Per me questa giornata ha un valore immenso, nello sguardo di fuoco che avevo all’arrivo c’è tutta la mia cattiveria, agonistica, positiva: dopo un anno difficile come il 2021, un susseguirsi di infortuni e delusioni, dovevo dimostrare in primis a me stesso quello che valgo. Oggi mi sono rifatto di tutto, di Siena, di Tokyo, di Dublino".

A dettare il ritmo di Yeman Crippa, che sono arrivati secondo e terzo al traguardo ma che gli hanno permesso di affrontare un'andatura regolare e una media di 2:49 al km: "No, non credevo di poter far così bene, l’ho capito soltanto al 15esimo chilometro che si potesse andare davvero sotto l’ora. Ma gli allenamenti mi davano buone indicazioni, le sei settimane in Kenya sono state fondamentali. Dal decimo chilometro ho ripreso il gruppo di testa e intorno al diciottesimo sono rimasto da solo, su una lieve salita di 600 metri”.

Oltre al primato italiano bisogna mettere a referto anche un eccellente risultato a livello europeo: Crippa ha chiuso la mezza maratona con 13” di ritardo dal record europeo ancora in mano allo svizzero Julien Wanders, oggi 6° in 1h00’28”.

Oggi a Napoli Yeman ha scritto un’indelebile pagina di storia dell’atletica europea e italiana. Prima della partenza è stato rispettato 30” di silenzio per la pace e per commemorare le vittime della guerra in Ucraina.