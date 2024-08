video suggerito

Yeman Crippa alle Olimpiadi di Parigi 2024, cosa aspettarsi dal maratoneta italiano dei 7 record Medaglia d’oro nella mezza maratona agli Europei di Roma, in Italia Crippa ha aperto le porte a una nuova dimensione per il fondo, ora sfida atleti incredibili nella Maratona olimpica. Dove può arrivare Yeman Crippa? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Jvan Sica

Yeman Crippa non è nato per non provarci, nella sua indole vorrebbe vincere tutte le gare a cui partecipa anche se spesso, a livello mondiale, trova davanti a sé dei fenomeni insuperabili, difficili anche solo da avvicinare.

Questi fenomeni sono nati spesso dove è nato anche Yeman, nel suo caso a Dessié, nella zona dell’Etiopia centro-settentrionale che ha dato tanti campioni al mondo nella corsa. Per nostra fortuna i coniugi Crippa nel 2001 adottano lui e i suoi cinque fratelli dall’oratorio di Addis Abeba e molto presto Yeman si avvicina alla corsa.

In questo momento i record italiani senior detenuti da Crippa sono una lista infinita e vanno dal 7'37″90 nei 3000 metri alle 2h06'06" della Maratona, tempo ottenuto a Siviglia il 18 febbraio scorso. In mezzo record a pioggia nelle gare indoor e nei 5000, 10000, 5km e nella Mezza maratona con un tempo di 59'26" ottenuto a Napoli nel 2022. Agli Europei di atletica leggera a Roma, Yemen Crippa ha trionfato nella mezza maratona con 1h01'03".

Chi è Yeman Crippa, l’atleta azzurro “partito dal nulla”

Dopo essere arrivato in Italia, nello specifico a Montagne in Trentino, Yeman prima si dedica al calcio ma poi passa all’atletica sotto la guida di Marco Borsari dell’Atletica Valchiese. Il suo primo allenatore viene a mancare molto presto e dal 2012 in poi è allenato da Massimo Pegoretti.

Nei due anni precedenti questo atleta letteralmente apparso dal nulla mette subito le cose in chiaro. Vince cinque titoli italiani cadetti, spaziando dalla corsa in montagna ai 2000 metri, senza dimenticare un altro suo amore, la corsa campestre.

I suoi primi titoli internazionali li conquista proprio a partire dagli Europei di corsa campestre junior del 2014, quando vince sia la priva individuale che quella a squadre, per poi passare senior due anni dopo e vincere subito il campionato italiano di corsa campestre nel 2016.

Crippa primatista italiano e tre volte medaglia d’oro: i record del maratoneta italiano

Il suo primo grande evento internazionale sono gli Europei di Amsterdam del 2016, quando finisce ottavo nei 5000 metri, mentre dal 2017 iniziano le vittorie senior e i record italiani. È infatti del 18 febbraio 2017 il record sui 5000 metri con un favoloso 13'23″99.

Iniziano ad arrivare anche le medaglie in ambito europeo. Agli Europei di Berlino del 2018 vince una medaglia di bronzo sui 10000 metri, mentre l’anno dopo ai Mondiali di Doha termina all’ottavo posto la stessa gara, superando però il record italiano di Salvatore Antibo stabilito 30 anni prima.

Nel 2021 partecipa alle Olimpiadi di Tokyo terminando undicesimo nei 10000 metri e dopo pochi mesi stabilisce il record italiano sulla Mezza maratona, primo azzurro a scendere sotto l’ora nella specialità. Nell’anno di grazia 2022 poi ottiene anche un oro nei 10000 e un argento nei 5000 metri agli Europei di Monaco di Baviera.

Crippa alle Olimpiadi di Parigi 2024

Storia di poche settimane fa poi è il doppio oro di Crippa sia nella Mezza maratona che nella gara a squadre agli Europei di Roma, manifestazione che lo ha lanciato verso Parigi 2024.

Lui stesso ha dichiarato pochi giorni fa: “A Parigi tutto può succedere”, ma riuscire a battere gli africani, ottenendo una medaglia nella Maratona olimpica, oggi sembra davvero molto difficile.

Il percorso per tutti gli addetti ai lavori è molto impegnativo perché pieno di salite e discese e bisogna saper gestire il ritmo senza sforzare troppo il corpo nei primi chilometri. Ci saranno tutti, keniani, etiopi, giapponesi, francesi e primo della lista, Eliud Kipchoge, che vorrebbe superare i due miti già raggiunti: Abebe Bikila e Waldemar Cierpinski. Loro tre hanno vinto due Maratone olimpiche ma Kipchoge potrebbe superarli, vincendo la terza di fila. Se Crippa riuscirà a gestire una Maratona complicata se poco conosciuta, allora già battagliare con questi atleti sarebbe una cosa enorme.