Velasco categorico prima di Italia-Turchia: “Questa è una sciocchezza enorme che non diremo mai”

Julio Velasco è felicissimo per la vittoria della sua Italia contro il Brasile e la qualificazione alla finale dei Mondiali di volley femminile 2025 ma è categorico in vista della sfida contro la Turchia che può regalare il trono del mondo alle Azzurre: "Dire poi che questa sia stata la vera finale del mondiale è una sciocchezza enorme che noi non diremo mai".

Il CT della selezione azzurra ha esaltato la prova delle sue ragazze, sottolineando anche le tante difficoltà avute nel corso del match contro le brasiliane: "Una delle caratteristiche positiva di questa squadra è che non molla mai nonostante le difficoltà. Fahr nel riscaldamento che si gira una caviglia, Orro nel secondo set che si gira la caviglia pestando il piede di una compagna, tutte situazioni che ci avrebbero potuto mettere al tappeto e invece le ragazze sono rimaste nel match con lucidità. Noi non possiamo pensare che andrà tutto bene come l’anno scorso ma che, invece, sarebbero arrivate delle difficoltà. Se in queste difficoltà portiamo a casa le vittorie al tiebreak 32-30 sarà un qualcosa di straordinario come accaduto stasera. Questo gruppo ha dato il massimo in ogni allenamento, come una squadra ai primi passi. Anche gli altri lavorano bene e quindi non possiamo pensare che tutto dipenda solo ed esclusivamente da noi".

Velasco: "Ci attende la Turchia per un’altra partita difficilissima e di grande livello"

Velasco ha sottolineato la caratura tecnica del Brasile e ha sottolineato anche le prestazioni di ragazze che spesso non vengono esaltate ma che fanno parte del gruppo e lavorano in maniera eccellente: "Il Brasile è una squadra eccezionale allenata da un grandissimo allenatore con una tradizione pallavolistica immensa. Dire poi che questa sia stata la vera finale del mondiale è una sciocchezza enorme che noi non diremo mai. La forza di questa squadra risiede anche nel coraggio di schierare ragazze giovani o che non hanno molta esperienza internazionale. È successo con Nervini, oggi con Giovannini ma anche con altre. Quando abbiamo peccato in lucidità siamo riusciti a compensare con la voglia di non mollare mai".

Infine, sempre ai microfoni della FIPAV, il CT ha parlato della sfida contro la Turchia che vale il Mondiale: "Domani ci attende la Turchia per un’altra partita difficilissima e di grande livello. Adesso riposiamo per poi giocarci il tutto per tutto domani”.