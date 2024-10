Uno scommettitore aspetta solo un risultato, gli offrono 300mila euro per mollare: deve pensarci bene

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

La vittoria di Alcaraz a Wimbledon, uno degli eventi già indovinati dallo scommettitore

Le scommesse chiamate antepost sono quelle che richiedono tanta pazienza da parte di chi le piazza: bisogna sedersì lì per settimane, spesso mesi, aspettando che un torneo o una competizione si concluda con un vincitore. Di questo si tratta: pronosticare prima dell'inizio chi si aggiudicherà un campionato o una coppa. Servono occhio lungimirante, competenza ed ovviamente tanta fortuna, a maggior ragione se non si gioca una singola, ma una quaterna. È quello che ha fatto uno scommettitore americano, cui adesso manca un solo evento – dopo avere indovinati i primi tre – per chiudere la bolletta e mettersi sul conto in banca poco meno di 700mila euro. Una cifra enorme, che tuttavia potrebbe decidere di lasciare sul tavolo – uscendo già adesso dalla scommessa – qualora accettasse il ‘cash out' offertogli dal bookmaker, pari a 300mila euro. Anche questa una bella somma, tale da indurre il giocatore a pensarci su.

La scommessa piazzata a marzo su quattro eventi: già presi Scheffler, Florida Panthers e Alcaraz

La multipla – piazzata lo scorso 30 marzo presso un noto bookmaker statunitense – prevedeva il primo evento abbastanza vicino nel tempo, ed infatti è ‘arrivato al palo' il 14 aprile. Si trattava del successo del golfista Scottie Scheffler nel Masters di Augusta (quota 5), giunto abbastanza senza patemi, visti i 4 colpi di vantaggio sul secondo classificato.

L'esultanza di Scottie Scheffler dopo la vittoria nel Masters di Augusta di golf

Decisamente più sofferto il secondo pronostico, la vittoria dei Florida Panthers – che mai c'erano riusciti prima in tutta la loro storia – nel campionato NHL di hockey (quota 7,5). I Panthers hanno rischiato di gettare alle ortiche il vantaggio di 3-0 nella serie finale con gli Edmonton Oilers, riuscendo a chiudere solo in Gara 7 il 24 giugno e scacciando via la loro maledizione.

I Florida Panthers hanno vinto la prima Stanley Cup della loro storia

A quel punto lo scommettitore era a metà dell'opera e ha dovuto attendere un paio di mesi per vedere come sarebbe andato il suo terzo pronostico, ovvero la vittoria di Carlos Alcaraz a Wimbledon, giocata a 2,75 prima dello stacco. Lo spagnolo è riuscito a fare il bis del trionfo dell'anno prima, battendo in finale Djokovic il 14 luglio per la gioia dei suoi tifosi ma anche dello scommettitore che ha messo la terza spunta di ‘preso' sulla bolletta e ha iniziato a fare due conti – che sta tuttora facendo – come evidenzia su X un account specializzato in scommesse.

Carlos Alcaraz col trofeo di Wimbledon 2024

Cosa manca per chiudere la bolletta: la vittoria dei New York Yankees nelle World Series di baseball

A fronte di una giocata di 600 dollari, ovvero poco più di 550 euro, al giocatore adesso manca solo il quarto e ultimo evento pronosticato per portarsi a casa la cifra di 742500 dollari, pari a 686mila euro. Per stappare il bottiglione delle grandi occasioni, gli serve che i New York Yankees vincano le World Series 2024, ovvero la serie finale da cui uscirà il trionfatore della Major League Baseball. È una serie al meglio delle 7 partite, che inizierà il 26 ottobre e potrebbe arrivare fino al 4 novembre, nel caso fosse necessaria Gara 7.

I New York Yankees hanno battuto Cleveland per arrivare a giocarsi la MLB con Los Angeles

Gli Yankees affronteranno i Los Angeles Dodgers, in un confronto che si annuncia equilibratissimo: i californiani sono leggermente favoriti su New York, che mesi fa è stata giocata ad una quota ovviamente ben più alta di adesso dallo scommettitore (12 volte la posta). Il moltiplicatore delle quattro quote dà 1237,5 volte la posta, che trasformerebbe la puntata iniziale di 550 euro in 686mila euro.

L'offerta di cash out del bookmaker: 304mila euro e la chiudiamo qua

Il giocatore ha ancora pochi giorni per pensarci su: fare cash out – accettando l'offerta del bookmaker – e dunque mettersi in tasca 329mila dollari, pari a 304mila euro, oppure andare dritto raddoppiando la vincita? I tanti che hanno commentato sotto il tweet non hanno dubbi: amico caro, clicca subito su ‘accetta'…