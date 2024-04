video suggerito

Uno dei KO più brutali della storia nelle MMA: il calcio alto distrugge il viso della lottatrice Kendra McIntyre ha spento le luci di Katarina Legorreta con uno dei KO più violenti che si ricordino nelle MMA. Impazzito il commentatore: “È una sega circolare, qualcosa da ricordare per i secoli”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Un KO di selvaggia ferocia, un calcio alto che spegne completamente le luci di una lottatrice MMA e la fa crollare esanime sul tappeto, col sangue che le ricopre la bocca. Una scena di violenza inaudita, nella bolgia del pubblico che apprezza lo spettacolo. Sono le arti marziali miste alla loro ennesima potenza, in un finale di match che si candida come uno dei migliori dell'anno, sicuramente come uno dei più brutali mai visti nell'ottagono. Il colpo risolutivo sferrato da Kendra McIntyre contro Katarina Legorreta è stato il primo KO inferto dalla 28enne americana nella sua carriera ed ha fatto così rumore da totalizzare milioni di visualizzazioni sui social.

La scheda del combattimento tra Kendra McIntyre e Katarina Legorreta

Il combattimento si è svolto nel meeting LFA 182, svoltosi in South Dakota, nella categoria pesi paglia. Il devastante finale è andato in scena nel terzo round, allorquando la Legorreta, alla sua prima sconfitta in carriera dopo due vittorie, sembrava davvero molto affaticata. La piccola californiana (1,60 di altezza) ha provato a piazzare un pugno con la mano sinistra, ma era completamente priva di forza. La McIntyre non si è neanche preoccupata di bloccarlo ed ha invece piazzato un uno-due mortifero: prima il diretto destro al volto della sua avversaria, poi un calcio di potenza ciclonica, che si è abbattuto come una cannonata sul lato destro del viso della Legorreta.

La 27enne lottatrice è crollata al suolo come un sacco vuoto perdendo i sensi, mentre si poteva vedere abbondante sangue sulla sua bocca. Il boato del pubblico ha accompagnato l'esultanza della vincitrice, piegatasi anche lei senza più forze su un tappeto ugualmente ricoperto di schizzi di sangue. Anche il commentatore non poteva credere a quello che aveva visto: "Che knockout! Che knockout! Un KO incredibilmente violento da parte di Kendra McIntyre. È una sega circolare, qualcosa da ricordare per i secoli. Forse già il knockout dell'anno".

La vittoria sulla Legorreta porta il record in carriera della McIntyre a tre vittorie e una sconfitta, dopo aver fatto il suo debutto da professionista l'anno scorso. Ha scelto un modo decisamente fragoroso di impressionare tutti i tifosi delle arti marziali miste.