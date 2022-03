Tyson Fury minaccia White: “Mano destra, sinistra… vedrà quel fuoco nei miei occhi” Il campione dei pesi massimi WBC difenderà il titolo a Wembley, il 23 aprile. Tyson Fury accende la sfida contro Dillian Whyte facendo scintille in conferenza stampa quando, tra uno sfotto’ e l’altro all’avversario, ha rivelato qual è il segreto della sua forza. “Lo faccio sette volte al giorno…”.

Il 23 aprile Tyson Fury affronta Dillian Whyte a Wembley per difendere il titolo dei pesi massimi WBC. Il campione in carica di boxe ha voglia di scherzare e punge l'avversario alla sua maniera, a costo di sembrare fuori controllo e folle abbastanza da lasciarsi sfuggire battute esplicite sulla personalissima "forma di doping" che adotta per fare il pieno di testosterone. Dietro tanta esibizione di muscoli e "machismo" da ring c'è un segreto rivela senza alcun timore né pudore, infischiandosene di passare per scurrile. È uno abituato a fare a cazzotti, non a recitare versi di poesie e allora spiega che la potenza delle sue braccia, la forza che convoglia nelle mani per sferrare i pugni sono dovute all'autoerotismo.

Sì, ha detto proprio così: la masturbazione lo aiuta a caricarsi di energie a sufficienza da divenire devastante al suono del gong. Lo ha fatto durante un'intervista nello show di Pat McAfee, l'ex wrestler ed ex giocatore di football americano che oggi è anche telecronista di SmackDown (programma televisivo sul wrestling prodotto dalla WWE). "La maggiore parte dei miei successi derivano da un fattore… pratico la masturbazione per sette volte al giorno. E mi sento fortissimo… carico di testosterone". Fury non è nuovo a sortite del genere, fece qualcosa di simile anche nel 2020 in occasione del secondo match con Deontay Wilder nel 2020, contro cui è stato protagonista di una trilogia di combattimenti epici.

Un momento della conferenza stampa di presentazione dell’evento.

Il conto alla rovescia è appena iniziato. Mancano un paio di mesi all'evento di pugilato ma Fury è come se fosse già sul quadrato. Intanto, mena fendenti a parole prima di farlo anche coi pugni. Sfotte e minaccia l'avversario: "Combattendo contro di me guadagnerà tanti soldi come non ne ha mai visti in vita sua – ha aggiunto il campione dei pesi massimi -. Dovrebbe essere qui a baciarmi e lavarmi i piedi. Può dire di me quello che vuole… non m'importa. Anzi, mi carica ancora di più. Finora non mi ha affrontato nemmeno a parole perché sa che se incrocia il mio sguardo vedrà quel fuoco nei miei occhi e penserà che lo sto già facendo a pezzi".