The Rock e l’impressionante trasformazione fisica a 6 mesi dall’ultimo incontro: è irriconoscibile

I fan non credono alla trasformazione fisica di Dwayne Johnson, apparso alla Mostra del Cinema di Venezia: The Rock ha perso diversi kg per interpretare il nuovo ruolo.
A cura di Ada Cotugno
Dwayne Johnson è tra i protagonisti della Mostra del Cinema di Venezia con il suo The Smashing Machine, ultimo impegno della carriera di attore che lo ha portato a subire una trasformazione fisica importante. I vecchi fan hanno fatto molta fatica a riconoscerlo in questa nuova veste e soprattutto con una forma che non ricorda neanche lontanamente quella sfoggiata sul ring: The Rock è apparso molto dimagrito e ha perso una grande quantità di massa muscolare per interpretare il personaggio del film. È un cambiamento importantissimo per lui avvenuto in appena sei mesi, data dell'ultima apparizione in WWE, all'Elimination Chamber PLE.

Il cambiamento fisico di The Rock per il nuovo film

Polo attillata, pantaloni bianchi e un grande sorriso: così Dwayne Johnson si è presentato al photocall del film The Smashing Machine alla 82ma Mostra Internazionale d’arte cinematografica, un'immagine che poco rispecchia quello che lo ha accompagnato per tutta la sua carriera. The Rock era noto per la sua montagna di muscoli che ha mantenuto anche quando ha cominciato la sua carriera da attore, ma questa volta ha subito una trasformazione fisica drastica che ha stupito tutti i suoi fan.

Lo statunitense interpreta l'ex lottatore UFC Mark Kerr in un dramma sportivo biografico, un atleta che ha gareggiato nei pesi massimi nell'Ottagono ma che non era eccessivamente muscoloso. Per questo The Rock ha dovuto perdere molto peso per interpretare questo ruolo e i vecchi fan hanno fatto molto fatica a riconoscerlo in questa nuova veste. Soltanto sei mesi fa Dwayne Johnson è salito sul ring in WWE e in così poco tempo è riuscito a dimagrire notevolmente. Per tanti questa trasformazione fisica è il segnale che da ora in poi si dedicherà soltanto al cinema, abbandonando il sogno di molti di rivederlo sul ring.

