Telecamere di sicurezza zoomano su un telefonino e riescono a leggere il testo: allenatore cacciato Scandalo nel baseball universitario americano: licenziato l’allenatore di Alabama Brad Bohannon.

A cura di Paolo Fiorenza

Esplode lo scandalo nel baseball universitario statunitense: l'allenatore di Alabama, il 48enne Brad Bohannon, è stato licenziato lo scorso 4 maggio per una brutta vicenda di scommesse e adesso escono fuori i dettagli sulla vicenda. Quasi incredibili per la leggerezza delle azioni delle persone coinvolte e per il modo in cui sono state incastrate. Bohannon due mesi fa è stato cacciato dalla sua università in seguito ad un'indagine su "attività di scommesse sospette".

La decisione è arrivata tre giorni dopo che la Commissione di controllo dei casinò dell'Ohio ha ordinato ai bookmakers autorizzati dello stato di sospendere tutte le scommesse sulle partite che coinvolgessero la squadra di baseball dell'Alabama. L'allenatore è stato licenziato per "violazione degli standard, doveri e responsabilità previsti per i dipendenti dell'Università".

Le scommesse in questione erano relative alla partita tra Alabama e Louisiana State University giocata qualche giorno prima. Un incontro che ha visto la sostituzione last minute per problemi alla schiena del lanciatore partente Luke Holman col meno performante Hagan Banks, cui è stato comunicato appena un'ora prima del match che sarebbe toccato a lui andare sul monte di lancio. Le giocate sospette sugli avversari di Alabama, LSU, sono state piazzate presso il bookmaker BetMGM al Great American Ballpark di Cincinnati, nell'Ohio. Come previsto da chi le aveva piazzate, il risultato finale è stato di 8-6 per Louisiana State.

Brad Bohannon non è più l’allenatore della squadra di baseball dell’università di Alabama

Ma chi ha piazzato quelle scommesse a un migliaio di distanza dall'Alabama? E come faceva a sapere all'ultimo minuto che c'era stato un cambio nel ruolo più decisivo delle squadre di baseball, il lanciatore? L'autore delle giocate è stato un amico dell'allenatore di Alabama, Bert Eugene Neff, che a sua volta è il padre di un giocatore di baseball dell'Università di Cincinnati. L'uomo il 28 aprile scorso ha provato a piazzare una scommessa da ben 100mila dollari (90mila euro) sulla partita Alabama-LSU al BetMGM Sportsbook. Il match non aveva ricevuto quasi nessun traffico di gioco, quella puntata abnorme è stato motivo sufficiente per segnalare subito la scommessa.

Ma Neff ha fatto di peggio, con una dabbenaggine davvero surreale: ha detto allo sportellista del bookmaker che il motivo per cui voleva scommettere una cifra così ingente era che aveva informazioni privilegiate sulla partita. All'epoca stava messaggiando con Bohannon su un'app di messaggistica crittografata chiamata Signal. Ebbene, utilizzando le telecamere di sorveglianza del casinò BetMGM, gli investigatori sono stati successivamente in grado di ingrandire il telefonino di Neff e vedere i dettagli della conversazione testuale con Bohannon. "Le videocamere possono vedere la conversazione avanti e indietro – ha detto una fonte che ha familiarità con l'indagine – Non avrebbe potuto essere più sconsiderato".

L'informazione privilegiata in possesso di Neff era ovviamente che Alabama non avrebbe avuto a disposizione il lanciatore titolare Luke Holman a causa dei problemi alla schiena. Al suo posto Hagan Banks, che non aveva iniziato una partita da settimane, e che ovviamente ha offerto un rendimento nettamente inferiore. Bohannon ha trasmesso queste informazioni a Neff prima che fossero rese pubbliche.

Sebbene non sia chiaro se lo stesso allenatore di Alabama stesse partecipando alla scommessa sulla partita, gli investigatori hanno stabilito che Bohannon sapeva che Neff stava scommettendo sulla vittoria di LSU. Una condotta tanto scellerata quanto stolta. Le regole NCAA vietano infatti "la partecipazione ad attività di scommesse sportive e la fornitura di informazioni a persone coinvolte o associate a qualsiasi tipo di attività di scommesse sportive relative a competizioni atletiche intercollegiali, amatoriali o professionistiche". Bohannon paga col suo lavoro ed è davvero difficile che qualcuno in futuro dia una nuova chance ad una persona così compromessa moralmente.