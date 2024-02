Super Bowl 2024 oggi in TV: l’orario italiano e dove vederlo in chiaro e in diretta streaming Nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 febbraio si terrà il Super Bowl LVIII tra i Kansas City Chiefs, campioni in carica, e i San Francisco 49ers. L’incontro inizierà alle 0:30 e si potrà seguire in diretta TV anche in chiaro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Quello di oggi è un giorno segnato in rosso sul calendario da tutti gli americani e in generale dagli appassionati di sport. Perché nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 febbraio a Las Vegas si terrà il cinquantottesimo Super Bowl. In campo si sfideranno i San Francisco 49ers e i Kansas City Chiefs, che hanno trionfato due volte nelle ultime stagioni. La sfida che decreterà il campione NFL 2023-2024 prenderà il via quando in Italia saranno le 0:30. Diretta TV anche in chiaro su Italia 1. L'attesissimo Halftime Show avrà come protagonista il cantante Usher.

A che ora si gioca la finale del Super Bowl tra Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers: l’orario italiano

Il Super Bowl LVIII si disputerà a Las Vegas all'Allegiant Stadium e vedrà in campo due squadre formidabili: i Kansas City Chiefs e i San Francisco 49ers. La squadra del Missouri è campione in carica, ha vinto nel 2023 ma anche nel 2020, e va a caccia del quarto titolo in assoluto. I californiani invece non trionfano dal 1994 e dovessero vincere raggiungerebbero Boston e Pittsburgh in testa all'albo d'oro con sei successi. L'incontro non inizierà prima delle 0:30 italiane (15:30 in Nevada).

Dove vedere il Super Bowl 2024 in chiaro: diretta TV su Italia 1 e in streaming su Dazn

Da oltre quarant'anni il Super Bowl è un evento che può seguirsi anche in Italia in diretta televisiva. DAZN detiene i diritti dell'NFL e dopo aver trasmesso l'intero campionato manderà in onda in streaming anche la finale tra Kansas City e San Francisco. In chiaro l'incontro quest'anno si potrà seguire su Mediaset che subentra alla Rai. Su Italia 1 dalle 0:15 partirà il collegamento. Telecronaca di Mastria, Cattaneo e Trabattone. Streaming su Mediaset Infinity.

Cantanti e ospiti dell’Halftime Show: il programma dello spettacolo

La stella della R&B Usher sarà il protagonista assoluto dell'attesissimo halftime show del Super Bowl 2024. Durante l'intervallo sarà il cantante americano a intrattenere gli spettatori sugli spalti e quelli che si collegheranno dalla tv o tramite streaming. Usher nel 2011 era già salito sul palco nello show dell'intervallo, ma lo aveva fatto come ‘guest' dei Black Eyed Peas. Ora lo show è tutto suo. 45 anni, nato a Dallas, ha pubblicato otto album e ha venduto oltre 80 milioni di dischi. I suoi brani più noti sono: UsherYeah! feat Lil Jon e Ludacris, Yoi Make Me Wanna…My Boo con Alicia Keys, Love in This Club feat. Young Jeezy, OMG feat will.i.am.