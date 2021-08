Staffettista inglese positivo, Marcell Jacobs: “Dovevano guardare a casa loro prima di attaccarmi” Marcell Jacobs dopo aver vinto la medaglia d’oro nei 100 metri piani e anche quella con la staffetta 4×100 è stato pesantemente attaccato dalla stampa americana e britannica, che hanno fatto spregevoli insinuazioni sul suo conto. Uno dei quattro staffettisti britannici è risultato positivo a un controllo antidoping. E adesso Jacobs risponde: “Credo però che qualcuno dovrebbe guardare quello che hanno in casa prima di attaccare. Pochi giorni fa dicevano tante cose su di me, mentre ora l’accusa è per uno staffettista britannico”.

A cura di Alessio Morra

Marcell Jacobs ha vinto i 100 metri piani alle Olimpiadi e poi ha fatto il bis conquistando l'oro nella staffetta 4×100. L'atleta azzurro dopo questi due successi è stato accusato, nemmeno in modo malcelato di aver barato. Jacobs ha risposto alle accuse subito nei giorni scorsi e ora ha fatto sentire con forza la sua voce rispondendo in particolar modo ai britannici che dopo averlo accusato si ritrovano con uno dei quattro staffettisti che è risultato positivo al doping: "Le accuse e i dubbi su di me non mi hanno toccato perché so tutti i sacrifici che ho fatto. Credo però che qualcuno dovrebbe guardare quello che hanno in casa prima di attaccare. Pochi giorni fa dicevano tante cose su di me, mentre ora l'accusa è per uno staffettista britannico".

Marcell Jacobs a ‘Unomattina' su Rai 1 ha ricordato anche la gara vinta nei 100 piani: "La finale che ho fatto possa descriverla in ogni istante, ero la persona più serena al mondo ai blocchi. Non avevo nulla da perdere, ho voluto solo divertirmi. Per me è stata una gioia immensa. Io mi sentivo pronto".

Infine nel programma tv il campione olimpico italiano ha ribadito la sua decisione di fermarsi, non correrà più in questo magico 2021 e tornerà in pista in manifestazioni ufficiali direttamente nel 2022: "Non è una decisione semplice, ma arrivi a un punto in cui capisci che questo è solo un punto di partenza e il prossimo anno ci sono appuntamenti importanti e io voglio arrivare al top del top e ho bisogno di prendere tempo per migliorare su alcuni aspetti che mi mancano. Devo resettare il sistema per ricominciare".