Sparano ad una squadra di canottaggio durante una gara: si vedono i proiettili sull’acqua Il video scioccante di colpi di arma da fuoco che sfiorano un’imbarcazione di canottaggio negli Stati Uniti: si vedono gli schizzi nell’acqua vicinissimi agli atleti impegnati in gara. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Poteva essere una tragedia e nel rivedere il video di quello che è accaduto nella zona di Sacramento, negli Stati Uniti, un brivido corre lungo la schiena. Brivido che diventa terrore se chi rivede quelle immagini è un genitore di uno dei ragazzi che stavano remando su un'imbarcazione di canottaggio impegnata in gara. Nel filmato si vede l'armo dell'otto entrare nell'inquadratura, poi si sentono alcuni spari secchi da arma da fuoco e si vedono i corrispondenti colpi impattare sull'acqua, con gli schizzi sollevati verso l'alto. Qualcosa che assomiglia ad un'esecuzione e che fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi: la polizia è al lavoro per cercare di capirci qualcosa.

Gli spari su un'imbarcazione di ragazzi

I colpi sono stati sparati sul fiume Sacramento, proprio quando transitava un gruppo di giovani rematori: sulla barca si trovava la squadra degli Oakland Strokes. Un genitore di uno dei ragazzi, un 15enne, ha condiviso il video sui social e ha espresso il suo grande spavento per l'accaduto: "Essere in quella situazione e vedere sparare a mio figlio, è orribile – ha detto Fred Ackerman – Ero scioccato, penso che lo fossimo tutti. Nessuno ha visto chi ha sparato. C'erano dozzine e dozzine di persone, c'erano altre barche e persone che camminavano lungo le rive del fiume. La polizia non sa da dove provenissero gli spari, ma sa che era una pistola".

L'uomo ha aggiunto che i ragazzi sulla barca pensavano che fosse solo uno scherzo e che forse qualcuno aveva sparato con una pistola ad aria compressa. Ma quando hanno guardato il video e si sono resi conto che si trattava di veri colpi di pistola, sono rimasti scioccati e hanno immediatamente chiamato la polizia.

Il problema delle armi negli Stati Uniti

Ackerman ha poi sollevato la solita questione che anima il dibattito quando negli Stati Uniti succedono episodi di questo tipo – se non più tragici, con vittime – ovvero la facilità di avere accesso alle armi da fuoco: "Per me è abbastanza chiaro che i nostri figli sono meno sicuri se le persone hanno più armi. Come genitori il nostro compito numero uno è tenere i nostri figli al sicuro. Quindi sto cercando di incoraggiare gli altri a pensare davvero come possiamo mantenere tutti i nostri figli salvi".

La misteriosa vicenda si è conclusa senza feriti, adesso è materia per le forze dell'ordine, che hanno aperto un'indagine, per ora infruttuosa. La polizia di West Sacramento ha confermato di aver perquisito la zona alla ricerca di eventuali sospetti e prove, ma di non aver trovato nulla. I genitori dei ragazzi hanno chiesto l'aiuto della comunità: chiunque abbia visto o sentito qualcosa che abbia a che fare con l'incidente, contatti la polizia.