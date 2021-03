Shaquille O'Neal ha debuttato nella sua nuova veste sportiva da wrestler, con una sconfitta personale nella sua nuova avventura sportiva, partecipando da lottatore all'All Elite Wrestling durante l'AEW Dynamite, un incontro a coppie miste. Singolarmente A batterlo, è stato Cody Rhodes che è riuscito a ribaltare l'incontro nel finale, dopo essere stato dominato fisicamente, scaraventando fuori dal ring ‘Shaq'. Il tutto mentre la compagna di lotta di O'Neal, Jade Cargill schienava la rivale Red Velvet.

Non è stata una buona partenza nel mondo della lotta per ‘Shaq' che a seguito degli ultimi decisivi colpi ha perso quasi conoscenza ed è stato trasportato in ambulanza lontano dal ring. Dopo un volo oltre le corde, finendo pesantemente contro i tavoli, O'Neal è stato caricato su una barella durante la pausa pubblicitaria e trasportato fuori dalla struttura. Tuttavia, quando – in una perfetta sceneggiatura da intrattenimento – il telecronista Tony Schiavone ha aperto il retro dell'ambulanza, O'Neal era scomparso.

Un copione ben scritto e che lascia, dunque, aperte le porte ad un secondo capitolo di Shaq nel mondo del WWE dell'AEW in particolare, dove ha ben figurato da un punto di vista fisico, entusiasmando il pubblico presente. Dopotutto la passione di Shaquille O'Neal per il mondo della lotta era già noto e il passo decisivo nel trasformarsi in wrestler era stato già annunciato da tempo.

L'ex stella NBA fu coinvolto nel mondo del WWE diversi ani fa e partecipò anche ad un Wrestlermania in un "The Giant Batlle Royal" in cui parteciparono anche André The Giant e Big Show. Quest'ultimo è approdato all'attuale AEW e la sfida con O'Neal è pronta a ripetersi: per la gioia dei fan e di Shaquille che deve immediatamente rifarsi della sconfitta al debutto e prendersi la sua fetta di celebrità anche sul ring.