Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Coppa del Mondo in Val d'Isere fermando il cronometro sul tempo di 1.44.70. La campionessa italiana s'è subito riscattata e ‘vendicata' della rivale più dura, Corinne Suter. La svizzera aveva preceduto di 11 centesimi la 28enne bergamasca nella gara del giorno precedente disputata sulla pista francese. L'azzurra era l'osservata speciale alla vigilia della sfida: l’ultimo successo risaliva nel SuperG di St. Moritz del 14 dicembre 2019. E non ha tradito le attese. È apparsa in controllo nella prima porzione del tracciato, quando ha sciato senza sbavature né eccessi. Andatura regolare, pulita fino a quando non ha dato la svolta alla sua performance a partire dalla seconda metà della gara.

Nulla da fare per le avversarie. Tutte messe in riga da Goggia a margine di una prestazione che le restituisce un po' si smalto. L'elvetica, Suter, ha dovuto accontentarsi della seconda posizione con un gap di 24 centesimi rispetto alla vincitrice. Leggermente superiore quello dell'americana, Johnson, che si è accomodata sul podio con un distacco di 27 centesimi dalla vetta. Giornata agrodolce, invece, per le altre italiane Elena Curtoni, Pirovano, Marsaglia, Nadia Delago e Marta Bassino. Mentre Federica Brignone ha deciso di non partecipare alla gara dopi aver effettuato una discesa di ricognizione (a pesare sulla decisione anche la caduta di venerdì).

Qual è la situazione in classifica a questo punto della stagione? La slovacca Petra Vlhová si conferma in testa alla Coppa del mondo dopo le prime otto gare (Bassino è terza), mentre Goggia e Suter sono al comando a pari merito della graduatoria di discesa libera. Il successo conquistato in Val d'Isere porta a otto il conto delle vittorie in Coppa del Mondo ottenute in carriera (eguagliando Karen Putzer). Davanti alla bergamasca ci sono Deborah Compagnoni (16 trionfi), Isolde Kostner e Federica Brignone (15).