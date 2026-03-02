sport
Sam Davies shock: “Ho perso 6kg, non riuscivo più a muovermi”, l’infezione causata dal campo sintetico

La storia di Sam Davies, rugbista gallese che milita nel Grenoble ha dell’incredibile, ha contratto una infezione per cui ha rischiato non camminare più: “Ho provato un dolore mai sentito prima, ho perso 6 chili, mi ha preso le ossa”. Poi la diagnosi: stafilococco contratto sul campo sintetico di gioco.
A cura di Alessio Pediglieri
Giocare su un campo sintetico può mettere a maggior rischio la salute degli atleti. È quanto è stato dedotto dall'esperienza vissuta da Sam Davies, rugbista gallese che milita dal 2023 nel Grenoble in Francia: la sua infezione da stafilococco è derivata per il proliferarsi in modo più massiccio di batteri su un campo sentito rispetto a quello in erba naturale: "Si è diffusa agli adduttori e ha raggiunto l'osso, non riuscivo più a camminare".

Sam Davies ha avuto conferme mediche dopo la lunghissima e dolorosa degenza che lo ha costretto a lungo a restare lontano dal terreno di gioco. Il problema risale ad una partita di rugby del campionato francese di Pro D2 dello scorso 8 gennaio quando con il Grenoble ha fatto visita al Provence. Subito dopo, il 32enne gallese ha accusato un malessere sempre più diffuso fino a dolori estremi e perdita di peso. Fino alla diagnosi finale, arrivata solo a distanza di oltre un mese: infezione da stafilococco.

Davies racconta il proprio calvario: "Non riuscivo nemmeno a camminare"

A rivelarlo è stato lo stessa Davies che ha raccontato tutto sui propri profili social per spiegare la lunghissima assenza che si protrarrà ancora per un po': "Dopo alcuni mesi difficili, il mio sospetto iniziale è stato poi  confermato: un'infezione da stafilococco, probabilmente contratta sul campo sintetico in Provenza, che si è diffusa agli adduttori e alla fine ha raggiunto l'osso", ha iniziato a spiegare. Una situazione che è ben presto degenerata, con conseguenze sempre più serie: "Mi ha creato problemi all'anca fino ad entrarmi nelle ossa. Non riuscivo nemmeno a camminare". 

Tutto ciò lo ha messo KO a tempo indeterminato e ancor oggi non sa quando potrà tornare a giocare. Per stabilire le reali cause della malattia ha dovuto sottoporsi ad infiniti esami e la diagnosi è arrivata solo diverse settimane più tardi. Davies ha dovuto sottoporsi a diversi e ripetuti ricoveri in ospedale: "Non ho avuto per tanto tempo una risposta e tutto ciò mi ha reso incredibilmente frustrato e arrabbiato". Ancora oggi Davies non sa quando potrà tornare a giocare: "Fin qui ho giocato solo 2 partite, speriamo di rientrare". 

L'infezione di Davies contratta sul sintetico: "Un dolore mai provato prima"

Come, confermato dai medici, la contrazione dell'infezione è avvenuta sul campo sintetico del Providence, una superficie che solitamente alza il rischio da parte dei rugbisti, per le continue scivolate che procurano abrasioni, di contrarre questo tipo di virus: "L'infezione si è trasformata in un infortunio serio. Mi è costata 6 kg di massa muscolare in meno e mi ha causato un dolore folle, il peggiore che abbia mai provato in carriera".

Altri sport
Notizie
sport
