Rossella Fiamingo e Paltrinieri avevano fatto un patto alle Olimpiadi 24 ore prima delle medaglie L'Italia ha vinto la medaglia d'oro nella spada femminile a squadre. Tra le campionesse della scherma c'è anche Rossella Fiamingo che ha parlato anche della promessa che si erano fatti lui e il suo compagno Gregorio Paltrinieri.

Il terzo oro dell'Italia alle Olimpiadi di Parigi lo hanno regalato le Regine della Spada che hanno vinto una finale al cardiopalma contro la Francia al minuto supplementare per 30-29. Una finale indimenticabile, una delle più esaltanti di sempre, l'ennesima medaglia della scherma celebrata con tutti gli onori a Casa Italia e ai microfoni di Fanpage.it hanno parlato tutte le quattro campionesse olimpiche. Fiamingo ha parlato della medaglia vinta in contemporanea con il fidanzato Paltrinieri e ha ribadito la gioia nel vincere al Grand Palais stracolmo, ovviamente, di tifosi francesi.

L'oro vinto contro la Francia dalle Regine della Spada

L'emozione provata al Grand Palais non la dimenticheranno mai queste fantastiche atlete che hanno vinto un oro fantastico. La realizzazione di un sogno per Navarria, Santuccio, Fiamingo e Rizzi. Quattro campionesse che con il passare delle ore sentiranno sempre più la portata della loro impresa.

"Eravamo piccolissimi contro tantissimi francesi"

Rossella Fiamingo ha iniziato da titolare, ma poi ha ceduto il passo a Navarria, e dopo essere stata determinante nei quarti e in semifinale ed è stata in panchina a sostenere le sue compagne di squadra. Ha urlato a squarciagola, cosa non abituale per lei, e ha sostenuto le compagne di squadra. Ha perso la voce e nel day after ha sottolineato le difficoltà della squadra italiana che ha giocato letteralmente fuori casa: "Per noi, è stata una bella rivincita, ho perso anche la voce, io non urlo, di solito, ma per loro ho strillato tantissimo, perché dovevo farmi sentire. Eravamo noi piccolissimi contro tantissimi francesi. É stupendo, ed è bellissimo vincere in squadra, tutte insieme. Volevo questa medaglia, sapevo che potevamo farcela, ma sapevo che nella scherma nulla è scontato. E ci possiamo presi questa rivincita".

La medaglia vinta in contemporanea da Fiamingo e Paltrinieri: promessa mantenuta

L'Italia voleva la medaglia, si era preparata nei minimi dettagli – anche con un audio speciale. Per Rossella Fiamingo c'era un obiettivo ulteriore e cioè vincere una medaglia in contemporanea con il suo fidanzato Gregorio Paltrinieri, che aveva la sua finale in contemporanea. Obiettivo raggiunto, o meglio promessa della vigilia mantenuta: "Abbiamo gareggiato nello stesso momento, sembrava ci fossimo messi d'accordo. Il giorno prima alle 22:30 ci siamo detti noi domani a quest'ora dobbiamo aver conquistato due splendide medaglie insieme perché dobbiamo festeggiare insieme io per la mia e tu per la tua".