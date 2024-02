Rissa selvaggia sugli spalti della Fight Night UFC: gancio terrificante al volto, tifoso finisce KO A Citta del Messico, in occasione della Fight Night UFC organizzata sabato 24 febbraio, è andata in scena sugli spalti della Arena CDMX una folle bagarre tra tifosi. La peggio l’ha avuta uno spettatore tramortito da un colpo in pieno viso. “Mai vista tanta m*rda”, il commento di Dana White. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Una scena di violenza impressionate che ha spostato l'attenzione dal ring alle tribune. E' accaduto durante l'evento UFC Fight Night che si è svolto a Città del Messico quando in tribuna è scoppiata una folle rissa in cui ha avuto la peggio un tifoso, caduto a terra tramortito da un colpo da KO in piena faccia.

All'inizio di questa settimana l'UFC aveva aperto il suo primo appuntamento in Messico. L'evento organizzato è stato il sesto dell'UFC a Città del Messico e il primo negli ultimi quattro anni e mezzo. Il ritorno della federazione a sud del confine vedeva in cima al programma due ex campioni UFC del Messico: l'ex campione dei pesi mosca Brandon Moreno contro Brandon Royval. Oltre a loro, anche l'ex campione ad interim dei pesi piuma, Yair Rodriguez contro Brian Ortega nell'evento co-principale.

Un ritorno in Centroamerica voluto fortemente dall'UFC e da Dana White in persona. Il massimo dirigente UFC aveva annunciato l'evento in pompa magna considerandolo un sogno avverato e un "momento monumentale nella storia di questo sport". Anche perché l'Arena CDMX di Città del Messico è una struttura all'avanguardia con oltre 4mila metri quadrati a disposizione, con servizi esclusivi tra cui una sala pesi, una superficie di presa, un laboratorio nutrizionale e una terapia fisica per chi volesse servirsene.

Tutta l'attenzione, dunque, era proprio per l'evento di sabato all'Arena CDMX, incredibile vetrina per i talenti messicani delle MMA, che però ad un certo punto si sono visti togliere la scena dagli stessi tifosi presenti sugli spalti. Improvvisamente in tribuna è scoppiata una feroce rissa, con una serie di pugni tra gli spettatori che si sono picchiati selvaggiamente per alcuni istanti. Nel mezzo del caos, un tifoso che aveva appena finito di picchiarsi con un altro ha avuto la peggio: un altro all'improvviso lo colpisce in pieno volto facendolo catapultare tra i seggiolini: un terribile KO per il gancio sinistro violentissimo.

A margine dei disordini, proprio Dana White è stato costretto al commento, dicendosi costernato di fronte a quanto accaduto e che, in parte, ha rovinato l'evento: "E' stata una delle cose più folli che abbia mai visto. La cosa veramente folle di quella lotta è che è durata tantissimo, nessuno l'ha fermata. Stavo aspettando che arrivasse la sicurezza, ma non è intervenuta. Non ho mai visto una merda del genere in vita mia" ha concluso White "ma è avvenuta a fine evento, non credo abbia rovinato lo spettacolo".