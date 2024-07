video suggerito

Rinviata la finale di triathlon alle Olimpiadi: la qualità delle acque della Senna è troppo bassa Le acque della Senna tornano a far discutere: gli ultimi test hanno costretto gli organizzatori a far slittare le finali di triathlon dopo una riunione tenuta nel corso della notte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

La qualità delle acque della Senna rappresenta un enorme problema per i Giochi Olimpici di Parigi e per gli atleti che lì dovrebbero disputare le proprie gare. In seguito a un meeting tenuto nel corso della notte tra i rappresentanti di World Triathlon, tecnici e medici del CIO, Meteo France e la prefettura di Parigi si è deciso di rinviare la gara maschile di triathlon a causa dei livelli bassissimi registrati dagli ultimi test. Nuotare in quel fiume non è sicuro, almeno per oggi, e dunque la gara inizialmente programmata per le 8:00 di oggi è stata spostata alle 10:45 di domani, uno slittamento che non è definitivo perché tutto dipenderà dai prossimi test.

Rinviata la finale maschile di triathlon

La giornata olimpica di oggi doveva cominciare alle 8:00 con la gara maschile di triathlon che invece non si terrà. A comunicarlo sono stati gli organizzatori che hanno confermato i grandi timori della vigilia: "Dopo un meeting per valutare la qualità dell’acqua tenuto questa notte alle ore 03.30 dagli organizzatori di Parigi 2024, i rappresentanti di World Triathlon, tecnici e medici del CIO, Meteo France e la prefettura di Parigi, si è deciso di posticipare la gara maschile di triathlon. Valutando le ultime notizie meteo, la finale è stata rimessa in calendario domani, mercoledì 31 luglio, alle ore 10.45. La finale femminile rimarrà in programma alle ore 08.00. Tutto rimarrà sub-judice dopo eventuali nuovi test".

Non è detto che domani si possa nuotare nella Senna, perché tutto dipenderà dai valori che faranno registrare i prossimi test, ma le premesse di sicuro non sono tranquillizzanti. Già nella giornata di ieri l'inquinamento del fiume aveva fatto discutere, tanto da annullare gli allenamenti alla vigilia della gara, oltretutto per la seconda volta consecutiva.

Un rischio per gli atleti

La pessima qualità delle acque della Senna è stata argomento di forte discussione nelle ultime settimane, nonostante le rassicurazioni arrivate da ogni dove. La la sindaca di Parigi Anne Hidalgo si era addirittura tuffata nel fiume per tranquillizzare tutti, ma alla fine la sua nuotata non è bastata per porre fine al problema. Le forti piogge causano l'aumento dei livelli di Escherichia coli e di altri batteri già presenti nella Senna: nei giorni scorsi Parigi è stata travolta da un acquazzone che in tal senso non ha aiutato a stabilizzare i livelli negli ultimi test.