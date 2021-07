Quanto durano e quando finiscono le Olimpiadi di Tokyo 2020 I Giochi della XXXII Olimpiade, che si disputano a Tokyo, capitale del Giappone, termineranno domenica 8 agosto, con la cerimonia di chiusura in programma alle ore 13:00 italiane. Le Olimpiadi sono iniziate lo scorso venerdì 23 luglio e si prolungheranno, dunque, per poco più di tre settimane. Sono rappresentati 205 Paesi che gareggiano in 33 sport, per un totale di 50 discipline diverse che mettono in palio 339 medaglie d’oro.

A cura di Valerio Albertini

La XXXII edizione dei Giochi Olimpici terminerà domenica 8 agosto con la cerimonia di chiusura in programma alle ore 13:00 italiane. Le Olimpiadi sono iniziate lo scorso venerdì 23 luglio con la cerimonia d'apertura e dureranno in totale tre settimane, svolgendosi interamente a Tokyo, capitale del Giappone.

Inizialmente in programma dal 24 luglio al 9 agosto dello scorso anno, sono state posticipate di 365 giorni a causa della pandemia di Covid-19 che ha costretto il Comitato Olimpico Internazionale a prendere una decisione inedita nella storia dei Giochi. Nonostante, dunque, si stiano svolgendo nel 2021, gli organizzatori hanno scelto di mantenere la denominazione Tokyo 2020, come già accaduto per gli Europei di calcio. Il Paese asiatico ospita per la seconda volta la manifestazione, dopo i Giochi della XVIII Olimpiade, disputatisi sempre a Tokyo nel 1964.

L'emergenza sanitaria che ha colpito tutto il mondo durante lo scorso anno ha costretto il CIO e il comitato organizzatore, inizialmente restii a prendere una decisione così importante, a pubblicare un comunicato congiunto in cui si spiegava come i Giochi fossero rinviati entro l'estate dell'anno successivo. I dubbi sull'effettiva partenza delle Olimpiadi si sono susseguiti fino a pochi giorni dalla cerimonia d'apertura, a causa dell'accrescere dei casi legati al Covid-19 in Giappone, che hanno costretto CIO e comitato organizzatore a far disputare le gare a porte chiuse, per garantire l'incolumità di atleti e spettatori.

Sono 205 i Paesi di tutto il mondo rappresentati a Tokyo 2020, manifestazione che si divide in gare relative a 33 sport, rappresentando 50 discipline diverse per le quali si disputano ben 339 finali. Sono altrettante, dunque, le medaglie d'oro assegnate, con sabato 7 agosto che sarà il giorno più intenso (34 finali) e la medaglia di pallanuoto maschile che sarà l'ultima ad essere assegnata prima della cerimonia di chiusura.