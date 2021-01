Il conto alla rovescia è finito. Nella notte italiana tra giovedì 14 e venerdì 15 gennaio prende il via l'edizione 2021 della America's Cup, il più famoso trofeo di vela al mondo, nonché la più antica competizione sportiva. Nelle acque di Auckland in Nuova Zelanda si partirà con la Prada Cup, ovvero la gara degli sfidanti, che vedrà affrontarsi America Magic, il Tram Ineos e gli italiani di Luna Rossa Prada Pirelli. In palio c'è il posto da sfidante dei campioni in carica del Defender Emirates Team New Zealand nel marzo 2021 con in palio il trofeo dell'America's Cup.

America's Cup, dove si svolge e i team partecipanti. L'Italia fa il tifo per Luna Rossa

L'America's Cup 2021 dunque si apre con le gare della Prada Cup, ovvero la competizione che sin dal 1983 era denominata Louis Vuitton Cup. Una sorta di torneo di qualificazione per decretare chi poi potrà affrontare nella vera e propria 36a America's Cup, l'equipaggio neozelandese campione in carica, che nel 2017 si è aggiudicato il trofeo superando gli americani di BMW Oracle Racing. A sfidarsi nella Prada Cup, saranno gli americani di American Magic degli Usa, gli inglesi di Ineos Team e infine gli italiani di Luna Rossa Prada-Pirelli.

Il regolamento della Prada Cup

Il format della Prada Cup prevede una serie di sfide uno contro uno, con 4 sessioni di round robin. Ogni confronto mette in palio un punto. La sfidante del Defender Emirates Team New Zealand nella 36a America’s Cup Match in programma poi a marzo 2021, sarà la vincente del confronto tra l'equipaggio che ottiene più punti e quello che per primo raggiunge le quattro vittorie in semifinale. Il primo team che toccherà quota sette successi, sarà il vincitore della Prada Cup e potrà dunque tentare l'assalto ai campioni in carica neozelandesi.

America's Cup in TV, dove vederla in chiaro

L'America's Cup 2021 dunque parte ufficialmente con la Prada Cup, nelle prime ore del 15 gennaio con il primo round robin. Le semifinali sono in programma dal 29 al 2 febbraio, con la finale dal 13. Tutte le regate saranno trasmesse in TV in chiaro su Rai 2, dal 15 gennaio in avanti con la prima gara in programma alle 3 e la seconda a seguire. Sarà possibile assistere alle regate anche su Sky, e in particolare sul canale Sky Sport America's Cup (205). La visione in streaming sarà garantita in chiaro da Rai Play, e per gli abbonati all'emittente satellitare dall'app SkyGo.

Il calendario e gli orari della Prada's Cup

15 gennaio: American Magic-Ineos Team UK (ore 3 italiane), Ineos Team Uk-Luna Rossa (a seguire)

16 gennaio: Luna Rossa-American Magic (ore 3 italiane), Ineos Team Uk-American Magic (a seguire)

17 gennaio: Luna Rossa-Ineos Team UK (ore 3 italiane), American Magic-Luna Rossa (a seguire)

22 gennaio: Ineos Team UK-American Magic (ore 3 italiane), Luna Rossa-Ineos Team UK (a seguire)

23 gennaio: American Magic-Luna Rossa (ore 3 italiane), American Magic-Ineos Team (a seguire)

24 gennaio: Ineos Team UK-Luna Rossa (ore 3 italiane), Luna Rossa-American Magic (a seguire)

29 gennaio-2 febbraio: semifinale

13-22 febbraio: finale

6-15 marzo: Finale Americas' Cup