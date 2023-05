Paola Egonu torna in Italia, presentata dalla Vero Volley: “Sono più emozionata che a Sanremo” La Vero Volley ha annunciato l’acquisto di Paola Egonu: l’opposto azzurro tornerà in Italia dopo aver trionfato in Turchia.

A cura di Ada Cotugno

Dopo un anno trascorso in Turchia Paola Egonu è pronta per il grande ritorno in Italia: nell'evento di presentazione della nuova stagione la Vero Volley ha annunciato ufficialmente l'acquisto dell'italiana che rientrerà a Milano, dove tutto è cominciato.

"Sono più emozionata ora che a Sanremo", ha scherzato l'opposto durante la sua presentazione, visibilmente emozionata per il rientro trionfale in Italia. Il ritorno in patria infatti lo vive da Campionessa d'Europa: il 20 maggio infatti ha conquistato la terza Champions League della sua carriera con la VakiBank, diventando protagonista di una partita straordinaria nella finale tutta turca contro le ragazze dell'Eczacibasi.

Un solo anno in Turchia, ma chiuso con il trofeo più prestigioso che aveva già raggiunto con le maglie di Novara e Conegliano. Adesso Egonu è pronta per mettersi alla prova nuovamente anche in Italia, in un progetto ambizioso e con una squadra che quest'anno è arrivata a un passo dalla vittoria del titolo, conteso fino alla fine con Conegliano.

"È bello tornare a casa, a Milano, dove è iniziata la mia carriera. Sono emozionatissima. L'obiettivo è quello di vincere ma divertirsi, creare un bel gruppo e avere l'appoggio di tutti. La cosa che mi preme è sapere che ci saranno tanti ragazzi e ragazze che si innamoreranno di noi. Li faremo divertire".

Un obiettivo ben chiaro in mente per la giocatrice che è stata cercata con grande insistenza dalla Vero Volley negli ultimi mesi: la presidente Alessandra Marzari (che ha incontrato la Egonu dal vivo per la prima volta proprio nel corso dell'evento di oggi) ha cercato di ingaggiarla già a campionato in corso, ma ha dovuto attendere la fine della stagione prima di ricevere il sui sì.

Il ritorno in Italia coinciderà con quello in Nazionale che potrebbe avvenire in occasione dei prossimi Europei, in programma dal 15 agosto al 3 settembre. L'azzurra aveva chiesto un periodo di pausa, ma adesso è pronta a riconquistare tutto il Paese dopo un anno di successi in Turchia.